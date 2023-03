LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La Lega nel sacco di Remanzacco. Dissolto il gruppo in consiglio comunale, 5 consiglieri abbandonano Salvini e vanno nel misto. “I vertici ci hanno abbandonato”. Aria da resa dei conti a Cividale.

La previsioni di burrasca comunale sono state ampiamente rispettate; gli amministratori attendevano solo la formalità delle comunicazioni ufficiali per certificare la polverizzazione della Lega per Salvini premier dal comune di Remanzacco (al voto il prossimo anno). Le decisioni sono state comunicate durante il consiglio comunale di venerdì sera, i 5 consiglieri eletti sotto il simbolo della Lega nel 2019 si sono trasferiti nel gruppo misto. I firmatari sono: Gianluca Noacco, Sara Bosco, Moreno Poiana, Dante Boz e Ciro Musella. Dal prossimo consiglio comunale i 5 faranno parte del Gruppo Misto e la Lega perderà i rappresentati in comune. Qual’è l’origine dello strappo? Secondo Noacco (già candidato sindaco), i vertici locali e provinciali non hanno mai risposto alle richieste del gruppo del carroccio rispetto all’attività amministrativa. Il referente locale, Fabrizio Bernetti (candidato alle regionali) ha sempre ignorato il capogruppo Gianluca Noacco prediligendo invece le relazioni con la sezione della Lega locale. Per ora i 5 resteranno nel misto, faranno gruppo con Damiano Galliussi di Progetto Remanzacco e saranno in 6 su 8. Basterebbe che un consigliere di maggioranza saltasse il fosso e per la sindaca Daniela Briz, sarebbero guai seri. Quelli che potrebbero nascere a Cividale, centro atomico per concentrazione di candidati alle regionali, dopo il 2/3 aprile. Il vice sindaco Novelli è candidato con Forza Italia e nella città ducale è rimasto in sospeso un conto aperto alle ultime comunali quando vinse la leghista Bernardi. Indipendentemente da come finiranno le elezioni regionali le mine sono pronte a esplodere. Il comune guidato dalla Lega potrebbe ribaltarsi.