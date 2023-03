ListaInPista Exxx…Polzive!!! A tre settimane dal voto “FedrigaPresidente” cala l’asso del sorpasso: candidati Targa Oro con preferenze stellari.

I reels su Instagram della “Fedriga Presidente” sono inarrivabili, arricchiti da sottofondi musicali che fanno danzare lettore ed elettore al ritmo di “Good Times” e dei campionamenti del dee jay David Guetta. Traspare in rete il coté avanguardistico che pone il gruppo fra i competitor più attenti all’evoluzione dell’offerta elettorale. Oggettivamente, la lista “Fedriga Presidente” può già fregiarsi di un primato: il numero di partecipanti alle tappe di presentazione dei candidati alle regionali è sempre stato numeroso. Da Tolmezzo a Trieste, da Gorizia a Pordenone e da Udine a Sacile, il livello di partecipazione da parte del pubblico è sempre stato molto alto. E’ un dato che va letto in chiave strettamente locale in quanto si tratta di un progetto politico germogliato nell’essenza della terra friulana. Niente passerelle con ospiti catapultati quassù, ma solo protagonisti del compendio nieviano. Per questo motivo il nome-simbolo dell’appartenenza alla regione diventa l’assoluta novità offerta agli elettori il 2/3 aprile. Una novità che si combina con la qualità dei candidati inseriti nelle liste, targhe oro in fatto di preferenze. Solo per citarne alcuni e senza nulla togliere agli altri, i nomi che fanno la differenza e permetteranno a “Fedriga Presidente” di puntare al primato di coalizione sono quelli di Mazzolini, Di Bert, Roberti, Bolzonello, De Carlo, Sibau, Lirutti, Moras, Zoratti, Polesello, Palù, Tosolini, Santin, Da Re, Morandini, Bernardis, Kulier, Vaccher, Favot… E le sorprese non mancheranno. Insomma, a tre settimane dal voto la ditta pedala, cala l’asso del sorpasso passando da Guetta a Good Times per finire con una pitturata di revival “Tre settimane da raccontare” di Fred Bongusto dove i brillanti diventano “votanti” e la pelle bionda diventa “terra bionda”. Per due giorni i fanali della politica nazionale saranno puntati sul Friuli.