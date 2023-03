SfracelliDucali Exxx…Polzive!!! Fedriga mattatore alla festa elettorale del marito di Cerno a Cividale. Lega su tutte le furie: da che parte sta il presidente? BenitoRemix nel panico: Balloch cerca voti a sinistra.

Circa 200 persone hanno risposto all’invito di partecipazione alla festa elettorale di Stefano Balloch al Castello di Cividale di ieri sera. La più parte dei presenti era composta da addetti ai lavori o candidati alle amministrative. Voti già indirizzati. Ben pochi i cittadini-elettori, il popolo. All’evento cividalese ha partecipato anche il presidente regionale che non ha voluto mancare all’evento organizzato da Tommaso Cerno per sostenere il di lui marito, Stefano Balloch, candidato alle regionali con Fratelli d’Italia. La presenza di Fedriga a Cividale ha nuovamente irritato i vertici della Lega già innervositi per la piega che il presidente sta dando a questa campagna elettorale: priorità ai candidati della sua lista ignorando quelli della Lega. Pare che dal Friuli siano partite segnalazioni riservatissime indirizzate in via Bellerio per informare i vertici nazionali dell’anomalia friulana. Fedriga pensa solo ai suoi e trascura le sue origini: da Sacile a Latisana; da Grado a Maron di Brugnera e da Trieste a Gorizia il presidente rivolge le sue attenzioni solo ai candidati della sua lista. In realtà in casa Lega Fvg hanno già definito come traditori i leghisti finiti nella lista “Fedriga Presidente”. Per questo motivo la partecipazione del presidente a Cividale ha provocato un ulteriore lacerazione all’interno del mondo leghista friulano. Macerie lasciate sul terreno delle valli del Natisone cui si sono rotolati alcuni invitati fra i quali: Ester Soramel, Alessandro Tesini, Matteo Saro, Enrico Bertossi, Ettore Ribaudo, Irene Giurovich, Ermacora, Bardelli, Luci, Silvana Olivotto, Marco Bruscema, Piergiorgio Bertoli, Elisabetta Gardini e la senatrice Francesca Tubetti. Costoro, si sono dimostrati ben poco interessati alle elezioni regionali e molto di più alla qualità delle portate. In realtà la presenza di un pubblico così trasversale conferma quanto si sospetta in questi giorni a Cividale, ovvero che Balloch potrebbe “pescare” un pò di voti anche a centrosinistra. La concorrenza è agguerrita e le premesse, visti i valori in campo, non sono positive. Sarà una “storia semplice?” Fino adesso pare di no. Lo scontro è clamorosamente aperto, la lista “Fedriga Presidente” deve prendere più voti di quelli della Lega, altrimenti sarà un fallimento. Ad oggi, secondo un sondaggi-pirata, uno splash presidenziale è sempre più concreto. Sfracelli di Friuli.