SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Salvato il soldato Giau. Chiuse le liste dei Benito Remix. Fuori Fabio Marchetti. Passo indietro di Ugo Falcone. Oltre 250 persone alla “prima” di Mario Anzil a Rivignano.

Alla fine (vedi foto Petiziol, Rizzetto, Giacomelli ieri sera all’Astoria), il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ha consegnato a Petiziol la lista compilata con i nomi degli aspiranti consiglieri, nome di Marzio Giau compreso. Verso mezzogiorno i documenti verranno presentati all’ufficio elettorale della regione di Udine. Nel giorno in cui cala il sipario sull’ideatore del salotto più famoso d’Italia, si spengono le luci sul girotondo impazzito dei nomi nella lista più corteggiata della regione: Fratelli d’Italia, collegio di Udine. Fuori dunque Marchetti, definitivo, cui non sono bastate le foto del consigliere comunale di Pasian di Prato, mostrate a Donzelli e Meloni per escluderlo dalla lista. L’ex sindaco di Codroipo è fuori per la seconda volta dopo le comunali del giugno scorso. Lui e Ugo Falcone costretti a lasciare il posto all’ex Forzista Paride Cargnelutti. Molto probabilmento potranno riscuotere in altri termini il sacrificio e dopo le elezioni verranno compensati. Non c’è dubbio. Tira un sospiro di sollievo il candidato del Medio Friuli con la lista “Fedriga Presidente” Antonio Zoratti, l’ex vice sindaco 5 anni fa, aveva corso con la Lega superando le 800 preferenze e primo dei non eletti. Liquidata la questione Giau, ora inizia la vera campagna elettorale e i primi petardi sono già esplosi ieri sera a Udine e Rivignano. Nel capoluogo friulano Fedriga, Bini e Petiziol hanno presentato i nomi dei 17 candidati della circoscrizione, mentre Mario Anzil, Fratelli d’Italia, ha inaugurato la campagna elettorale a Rivignano. Oltre 200 persone hanno partecipato alla prima riunione organizzativa riservata solo ai suoi sostenitori. L’incontro si è svolto al “Moraràt” e la squadra è molto eterogenea, composta da simpatizzanti giunti da tutto il Friuli: da Codroipo (anche forzisti) a Tarcento, da San Daniele a Lignano e Manzano. L’ex sindaco di Rivignano-Teor ha narrato il percorso amministrativo ed ha rinnovato ai presenti l’invito a un nuovo appuntamento aperto a tutti per venerdì prossimo alle 18.30 (é stata mobilitata la protezione civile). Ora il ventilatore è partito. Bontà sua, si rialza il sipario.