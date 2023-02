SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Iniziata a Udine la corsa al deposito delle liste. Fedriga e Moretuzzo assieme. Emanuele Ferrari con la Lega. La vendetta di Paolo Viezzi. Novelli scavalca Zanin come capolista in Forza Italia.

Di Fratelli d’Italia si conosce ormai tutto. Segnali di distensione sono giunti dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto che ha annunciato di voler incontrare Marchetti fra poche ore. La sintesi si racchiude nell’esclusione dell’ex sindaco di Codroipo e di Ugo Falcone (quest’ultimo aveva chiesto di ripiegare sulle comunali di Udine) dalle liste di Udine e l’ingresso definitivo di Paride Cargnelutti e di Marzio Giau. Tuttavia i colpi di scena non sono mancati, soprattutto in casa centrodestra. Le liste fino ad ora depositate sono quelle del PD, della Slovenska Skupnost, del Patto per Autonomia, 5Stelle, Lega per Salvini Premier (Dreosto sfoggiava una coloratissima cravatta regalatagli dal presidente del Marocco), Fedriga Presidente, Autonomia Responsabile e Fratelli d’Italia. Domani Terzo Polo. In arrivo Open.

Nella lista di Forza Italia del collegio di Udine, in testa ai nomi c’è clamorosamente quello di Roberto Novelli, seguito da Bulfone e, solo terzo, il presidente del consiglio uscente ZaninMtf. Un chiaro segnale politico di sfasamento “ambientale” fra l’asse Savino-Riccardi e il presidente del consiglio uscente. Ha sorpreso, per la rapidità con cui è stato consumato, l’inaspettato passaggio di Emanuele Ferrari con la Lega. L’assessore di Forni Avoltri ha sempre mantenuto un coté afferente al centrosinistra. In alcune assemblee degli iscritti del PD era uscito il suo nome. Alla fine delle fiera, pur di non restare alla finestra, si è gettato fra le braccia della Lega, un partito all’opposto della sua storia politica in Carnia. Sarà terzo di lista nel collegio di Tolmezzo dietro a Zilli e Boschetti. Discorso a parte merita Paolo Viezzi, presidente di Federcaccia regionale. Anche per lui una candidatura di sorpresa cui nessuno se l’aspettava. E’ in lista con Autonomia Responsabile di Renzo Tondo e Giulia Manzan. Rimbalzi dai corridoi della regione segnalano che Viezzi si è candidato per difendere gli interessi dei cacciatori visto che in questa legislatura sono stati ignorati. Una sorta di ripicca che però rischia di isolare la sua compagine, Federcaccia appunto. Per Autonomia Responsabile l’impresa sarà difficile visto che, stando alle prime stime, il partito dovrebbe ottenere almeno il 2%. Intanto fra i corridoi del palazzo, si sono incrociati Moretuzzo e Fedriga. Bontà loro, strette di mano e auguri. Ora la carovana elettorale si è spostata all’Astoria dove è in corso la presentazione dei nomi dei candidati con la Lega per Salvini Premier.