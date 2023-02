PrimariePD Exxx…Polzive!!! Incubo astensionismo sul rinnovo del segretario del Partito Democratico. Si vota dalle 8 alle 20 di oggi in 119 seggi. Testa testa Bonaccini-Schlein.

L’ombra dell’astensionismo incombe sulle primarie del PD per eleggere il nuovo segretario. In Friuli VG sono 119 i seggi aperti e la contesa è ristretta fra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. I vertici dei Dem stimano che alle urne si recheranno almeno 15/20 mila fra iscritti e simpatizzanti. Cifra che, visti i chiari di luna certificati alle ultime regionali, pare sia impossibile da raggiungere. I vertici regionali del PD temono un clamoroso flop. In ogni caso si tratta di una verifica importante in vista delle regionali in cui verrà messa alla prova la tenuta del partito traumatizzato dalle ultime amministrative. Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda, è il capofila del documento di Stefano Bonaccini mentre Vincenzo Martines, segretario provinciale Udine. parteggia per Elly Schlein che in Friuli sembra favorita. I seggi sono 119 obiettivo, 20 mila elettori.