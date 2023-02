LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! In Friuli la Lega accantona Salvini. Candidati in arena. L’imboscata di Martignacco: Vicesindaco contro ex sindaco.

Le prime presentazioni dei nomi dei candidati alle regionali in Friuli hanno già offerto uno spunto politico clamoroso: dai manifesti della Lega è sparito il nome di Salvini. Rispetto a 5 anni fa quando la Lega viaggiava su cifre stellari e il nome dell’attuale ministro (in realtà molto silenzioso in questi tempi) era stampato in bella mostra, oggi le cifre sono ridimensionate e il nome di Salvini tenuto in naftalina. In molti hanno notato la “svolta” ieri all’Astoria di Udine in cui alle spalle della quarantina di candidati, spiccava il simbolo tradizionale della Lega con la scritta “Fedriga presidente” invece che il nome di Salvini, come 5 anni fa. Il Friuli è l’unica regione in cui il nome del capitano non è presente nelle liste. Nemmeno alle comunali di Udine. Almeno Forza Italia ha scelto il classico: “Berlusconi per Fedriga presidente”. In ogni caso ieri all’Astoria il climax raggiunto era ottimo anche se alcuni candidati si sono trovati con presenze ingombranti furbescamente inserite in lista in veste di “disturbatori” nel territorio dei favoriti. Un escamotage che viene spesso usato dai segretari di partito per provocare un’esclusione reciproca fra gli aspiranti della stessa zona e favorire il capopartito. Chi ha compilato le liste, lo ha fatto con questo obiettivo. Un clamoroso caso di derby elettorale è quello di Martignacco dove vi sono almeno tre candidati del comune in corsa per le regionali. Il sindaco uscente Casali, dimessosi per tentare la fortuna delle regionali con il Patto di Moretuzzo, deve fare i conti nientemeno che con la sua vice sindaca Antonella Orzan che è candidata con il PD. Non solo, ma pure la consigliera Catia Pagnutti, com’è naturale, è scesa in pista con Fratelli d’Italia. Volendo allargare solo di qualche metro lo spettro, a Pasian di Prato c’è lo storico candidato dei Benito Remix, Marzio Giau sempre con Fratelli d’Italia. Tuttavia il punto nave è che la corsa per Casali si fa molto difficile. Stesso discorso per Cividale dove, seppur esclusa l’ipotesi Zufferli, la competizione racchiusa nell’area ducale è di alto livello: Balloch, Elia Miani, Bepi Sibau e Roberto Novelli. La lotta per le preferenze non perdona. Il primo avversario è il collega di lista. Uno contro l’altro come in arena.