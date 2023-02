SanVitoBollito Exxx…Polzive!!! Il flop delle donne del centrosinistra: polverizzato il comune di San Vito al Torre, la sindaca a casa. Dimessi 7 consiglieri. L’ex vice candidata alle regionali col Patto.

Forse già domani, lunedì, l’assessore regionale agli enti locali Roberti firmerà il decreto di scioglimento del consiglio comunale di San Vito al Torre. E’ la conseguenza delle dimissioni di 7 consiglieri comunali (De Marco, Silvestri, Maida Sclauzero, Stefania Zuttion, Gabriele Zanin, Nicola Panese, Millan) che ieri all’ora di pranzo hanno consegnato all’ufficio di protocollo del comune le dimissioni da consiglieri. Non essendoci stata alcuna discussione in aula, l’effetto è immediato. Nessuna sorpresa fra i cittadini in quanto si erano accorti appena dopo le elezioni del 2019 che l’alleanza costruita attorno alla sindaca Doretta Cettolo era innaturale. Non poteva reggere. Nel 2019 la sindaca aveva vinto grazie alla stampella di una parte del centro destra identificata con la lista “Insieme Crauglio, San Vito, Nogaredo” che si era unita a quella di “Rinnovamento”. All’opposizione era finito il candidato sindaco Gabriele Zanin (quota Fratelli d’Italia) che guidava due civiche. Dopo una stagione incolore, caratterizzata da una faticosa attività amministrativa, 3 consiglieri di maggioranza, Maurizio Silvestri, Nicola Panese e l’assessore De Marco, hanno costituito un nuovo gruppo consiliare denominato “Insieme Destra Torre”, lasciando Martina Savolet e Susanna Toffolo al loro destino nella lista originaria di “Insieme Crauglio San Vito Nogaredo. L’operazione ha infastidito la sindaca che, come primo provvedimento, data 17 febbraio scorso, ha revocato l‘incarico di assessore a Fabrizio De Marco e nominato Debora Toffolo al suo posto. Si è così formata una giunta totalmente colorata di rosa: 3 su 4. A quel punto, con la maggioranza ormai polverizzata, Silvestri, De Marco e Panese riallacciano i rapporti con Gabriele Zanin che coglie l’occasione al volo per far scattare la trappola fatale al sindaco: ai 4 si aggiungono Millan, Zuttion e Sclauzzero che si dimettono in gruppo. Totale 7 consiglieri su 12. Per la sindaca Cettolo non c’è nulla da fare, non resta altro che subire un’atroce sconfitta che investe il centrosinistra della bassa friulana poiché nel tritacarne amministrativo finisce anche la vice sindaca Tiziana Tellini, candidata alle regionali con la lista del “Patto per l’autonomia”. Insomma non un bell’esempio di amministrazione per il centrosinistra che, ad ogni occasione, distribuisce lezioni di tutela delle donne e impegno in politica. Sindaco e vice a casa. Storico. Ora si attende il commissario che resterà in carica fino al prossimo anno quando verranno convocate le nuove elezioni. Primavera 2024.