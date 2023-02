PrimariePd Exxx…Polzive!!! Netto trionfo dell’antirenziana Elly Schlein. In Friuli 64% contro il 36 di Bonaccini. Il PD si sposta verso i 5 Stelle. Partito lacerato.

La vittoria dell’outsder Schlein (uscì dal Pd in polemica con Renzi e si è iscritta solo a gennaio scorso) comporterà quasi certamente un netto spostamento a sinistra del partito. Ad appoggiare la sua candidatura ci sono dirigenti che hanno posizioni ancora più accentuate a sinistra di lei: dai bersaniani di Articolo 1 guidati da Roberto Speranza, che uscirono dal Pd nel 2017 anche loro in polemica contro Renzi e sono ancora sulla via del rientro, ad Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini. Quindi sarà la bisex emiliana la nuova segretaria dei progressisti italiani. In Friuli esito ancora più clamoroso. Secondo le prime stime fornite dalla dirigenza, sul confortante dato dei 15.740mila votanti, il 64% è stato a favore della candidata sostenuta dall’udinese Vincenzo Martines contro il 34% di Stefano Bonaccini trainato dal sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi. Dice di sé: «Sono molto riservata però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…”. Inevitabilmente il risultato di ieri consegnerà la fotografia di un partito diviso, anche perché i sostenitori della neo segretaria prediligono un asse privilegiato con il M5s di Conte. In questo scenario i riformisti e gli ex renziani del Pd si sentirebbero rappresentati o prenderebbero la strada dell’uscita? In molti scommettono che con la vittoria della Schlein molti dirigenti e amministratori faranno le valigie e traslocheranno nel partito liberal-democratico che Calenda e Renzi stanno sia pur con fatica costruendo. E non a caso lo scenario di una vittoria di Schlein è il preferito dai leader del Terzo polo. In Friuli le conseguenze immediate si vedranno fra poco più di un mese, alle elezioni regionali.