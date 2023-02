EllyChemical Exxx…Polzive!!! Il Nordest spazza via le croste e incorona Schlein. Nel PD vince il modello Sanremo delle nuove generazioni. I dati per ogni città. Trieste super per la bisex: 74%

Il bigotto nordest travolto dal ciclone Elly Schlein. Clamoroso risultato per la bisex emiliana che ha trionfato nelle principali città. L’esito delle primarie del PD sta già diventando un caso politico-sociologico nazionale. Si tratta di una svolta incredibile cui nessuno se l’aspettava. Dove stanno i riformisti? Qual’è l’unico partito in Italia che oggi ascolta le nuove generazioni? I risultati parlano chiaro. La generazione del Festival di Sanremo, che non si è scandalizzata per l’atto sessuale e il bacio di Rosa Chemical-Fedez in Eurovisione, ha trovato casa. Le paturnie sui legami con 5Stelle, l’influenza di Articolo1, accordi o lacerazioni, non sono in agenda. Il nuovo Pd è multitasking come il suo nuovo segretario, come le tre cittadinanze e le passioni di Elly. “Sono bisex”. E il successo riscosso a livello nazionale trova pieno riscontro anche in Friuli Venezia Giulia, dove le primarie regalano alla deputata il 63,51% dei voti, con percentuali forse anche più alte di quelle registrate nel resto della penisola. Il risultato è chiaro: contro ogni pronostico, la regione ha scelto Schlein, che stacca così il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, fermo al 36,47%. Così i dati a Nordest.

Venezia: Schlein 65%, Bonaccini 34,5; Padova: 64,4% contro 35,5; Treviso: 61,3 contro 38,7; Vicenza: 63,6% contro 36,4; Verona 63,2 contro 36,8; Rovigo: 51,6 contro 48,4; Belluno: 65,9 contro 34,1.

Pordenone: 59,1% contro 40,9; Udine 61% contro 39; Gorizia 65,5% contro 34,5; Trieste 74,2% contro 25,8.