ListeInPista Exxx…Polzive!!! Si depositano le liste per le comunali. Nomi pesanti in campo. Attesa per Forza Italia. Burrasca in Fratelli d’Italia per la vicesindacatura. Primo test per la neosegretaria Schlein.

I nomi sono di livello anche nelle liste per le comunali. Per il deposito dei moduli c’è tempo fino a domani alle 12. Nel frattempo, a Udine hanno già consegnato: Terzo Polo, Pd, Fratelli d’Italia, Innovare, Identità Civica, Lista Fontanini, Illumina, Io amo Udine, lista De Toni, Udc, Lega. Attesa per Forza Italia che non ha ancora presentato. Nomi altisonanti come Alessandro Colautti (terzo Polo); Salvatore Spitaleri, Venanzi, Eleonora Meloni e Giacomello per il Pd; l’ex assessore Pirone con Innovare; l’UDC rispolvera Giorgiutti e l’uscente Mirko Bortolin. In Fratelli d’Italia sono schierati: Pittioni, Govetto, Croatto, Deganutti e Vidoni. Fra i meloniani sono già iniziate le sportellate per la lotta alla preferenza. In caso di vittoria di Fontanini la poltrona di vicesindaco dovrebbe finire in quota Benito Remix. Ma quale sarà il criterio con cui verrà assegnata? Alcuni avanzano la proposta che siano i dirigenti a stabilire le modalità, altri invece sostengono che l’eventuale vicesindacatura andrebbe assegnata a chi prende più preferenze. Da domani si inizia a fare sul serio. Intanto c’è attesa e curiosità per la lista di Forza Italia che non è stata ancora presentata.