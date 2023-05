SettoreIncolore Exxx…Polzive!!! Scandalosa esibizione dei tifosi dell’Apu a Cividale. Un letamaio sportivo indegno del Basket. Oltraggiate le vittime dell’alluvione. Ignorato l’omaggio a Cainero.

L’Apu avrà anche vinto, e con merito, ma ha dimostrato di non avere le credenziali culturali per competere in campionati sportivi di livello. La faccia peggiore del Friuli si è dimostrata ieri sera prima dell’inizio della partita con la Gesteco di Cividale. E il patron dell’Apu, Pedone (vedi foto), volge lo sguardo soddisfatto verso i tifosi della sua squadra che hanno avvelenato una serata di grande agonismo sportivo. Il settore “D” trasformato in un letamaio di cori e insulti irriferibili verso i giocatori della Gesteco. Lo speaker – come annota uno spettatore – chiede un minuto di silenzio per la tragedia e le vittime della Romagna colpita dall’alluvione e dal settore “D” si alza una selva di fischi e urla che coprono l’appello. Ma non basta. Viene ricordata la figura di Enzo Cainero (prossima settimana il Giro sul Lussari) ma i tifosi dell’Apu, incoraggiati dal patron Pedone, ignorano e fischiano. Durante la partita volano oggetti in campo e il gioco viene interrotto; per non parlare degli insulti, ormai una condanna per il povero Dell’Agnello, alla madre del giocatore. Un’esibizione sgradevole di tifoseria accecata dall’odio viscerale verso una squadra che Pedone non avrebbe mai immaginato di dover affrontare ai play-off visto l’impari impegno economico che l’Old Wild West ha destinato rispetto a quella della Gesteco. Quasi una lesa maestà al Faraone-Pedone. Tant’è che un appassionato del Cividale mette il dito nella piaga della squadra dell’APU Old Wild West: Noi il campionato lo abbiamo iniziato puntando alla salvezza, voi alla promozione. Con chi siete ai play-off?

Dopo aver visto lo spettacolo di ieri sera c’è da sperare, per il bene del Friuli, che l’Apu retroceda piuttosto che salire in A1. Una vetrina impestata di odio che rispecchia il tratto di coloro che la incitano.