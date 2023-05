ScendeScendeCividale Exxx…Polzive!!! Seconda vittoria consecutiva dell’Apu Udine ai play-off di A2. La Gesteco sconfitta in casa per 68 a 79.

Il Cividale perde la gara 3 dei play-off e, da ieri sera, l’Old Wild West di Udine si porta sul 2 a 1 in attesa dell’incontro di lunedì sera. “Faccio i complimenti a Udine – rileva il presidente del Cividale Micalich – hanno vinto con merito ma sono orgogliosissimo dei miei ragazzi perché non hanno mai mollato. Approcciamo lunedì a gara 4 con assoluta fiducia di provare ad andare a gara 5 a Udine. Chi ha fatto la differenza nella gara di ieri sera è stato Raphael Gaspardo che ha realizzato 29 punti in 25 minuti. Il Coach dell’Apu Finetti ha ricordato: “Abbiamo vinto contro una squadra che rispettiamo molto e che ha un’anima molto profonda, dobbiamo restare concentrati sulla gara 4”.