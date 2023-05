LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Forni di Sopra nomina Sara Anziutti vice al posto di Antoniutti. Circo politico a Torviscosa: il sindaco-civico si iscrive alla Lega. E’ sostenuto da Articolo Uno.

Dopo tutte le paturnie sulla sua presunta equidistanza dai partiti esibita in campagna elettorale, il sindaco di Torviscosa, Enrico Monticolo, passa con la Lega. A darne comunicazione è il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, che scrive in rete: “Tesseramento Lega nella sezione di Palazzolo dello Stella. Anche il sindaco di Torviscosa entra nella nostra famiglia”. A questo punto si crea un caso politico clamoroso nella bassa friulana visto che Monticolo, non essendo più un civico, dovrà fare i conti con una maggioranza composta perlopiù da esponenti di Articolo Uno che fanno riferimento a Bersani. Il sindaco ha vinto grazie ai voti di “Insieme per Torviscosa” (27,7%) cui Tiziano Zaninello è in giunta e Dorino Marcatti in consiglio. A meno di ribaltoni improvvisi, la Lega terrà in scacco Articolo Uno e le frange di sinistra-sinistra della bassa friulana. Monticolo era stato eletto sindaco nel 2021 dopo un ricorso al Tar.

La Lega protagonista anche a Forni di Sopra dove il sindaco Lenna, vicesegretario provinciale Ud della Lega, ha rapidamente sostituito il vice sindaco dimissionario Lorenzo Antoniutti con Sara Anziutti affidandole le deleghe alla sanità, sociale e istruzione. A breve il sindaco nominerà anche il nuovo assessore allo sport. L’uscita di Antoniutti dalla giunta è il segnale che alcune forze politiche locali stanno “scaricando” il sindaco. Il prossimo anno si vota e le manovre elettorali sono già ben avviate.