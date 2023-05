CamerataAmerigo Exxx…Polzive!!! Il caso di Scoccimarro presente alla commemorazione con saluto romano del giornalista triestino finisce in consiglio regionale e in Parlamento. Il centrosinistra chiede le dimissioni.

Venerdì sera, in via Paduina è rimbombato per tre volte l’inconfondibile appello al “Camerata Almerigo Grilz” con seguito di saluto romano e braccia destre ben tese e mano a paletta dei presenti. Una chiara “manifestazione di adesione e sostegno al fascismo, che va contro la Repubblica e la Democrazia. Un raduno nella via che un tempo era nota come “zona fascista” non può essere la normalità e non deve passare come una goliardata”. Per dirla con le parole della segretaria provinciale del PD Caterina Conti, che rincara la dose: “La presenza di un assessore regionale (vedi foto a destra) impone al presidente Fedriga atti conseguenti: lo mandi via”. Anche gli esponenti dell’Alleanza Verdi-Sinistra Fvg ed il Psi annunciano che poteranno il tema in Consiglio regionale e in Parlamento. Per la consigliera regionale del Patto per l’Autonomia Giulia Massolino, “Troviamo inaccettabile che un assessore regionale, che come noi ha giurato fedeltà alla Repubblica e sui valori fondanti, quali l’antifascismo, partecipi a una manifestazione di chiaro stampo fascista con tanto di braccia tese e inviti al cameratismo”. Dal canto suo, come riporta “Il Piccolo” di oggi, Scoccimarro non si scompone: “A titolo personale e non come rappresentante di giunta, come ogni 19 maggio ero con Laura Castellani, allora fidanzata di Almerigo, a portare un fiore sul portone della ex sede del Fronte della Gioventù di via Paduina. Lo rifarò anche l’anno prossimo. Non accetto nessun esame del dna da coloro che negli anni di piombo hanno condiviso le piazze con gli estremisti di lotta continua e i terrorssti assassini di potere operaio”.