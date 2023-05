LegaMega Exxx…Polzive!!! Due presidenti, tre assessori e la commissione più “pesante” vanno al Carroccio. La mano di Salvini dietro la scelta di Budai alla guida della 4a.

Budai è un fedelissimo della Lega, matrice salviniana, legato al ministro da una promessa sottoscritta in campagna elettorale che poi si è avverata: “Se andrà come deve andare, verrò a tagliare la polenta da due quintali”. E’ andata come “doveva andare”. Ma questo è niente. Si dà il caso che la Lega sia il primo partito della coalizione e, dopo aver incassato ben due presidenti e tre assessori, ora arriva la commissione. E che commissione! Forse la più pesante e quella che corre sull’asse delle deleghe del ministro: Infrastrutture. Per espressa volontà del segretario Salvini, alla guida della quarta commissione viene indicato Alberto Budai. Per il consigliere regionale di Gonars, nessun rimpianto rispetto alla seconda (attività produttive) che aveva presieduto nella passata legislatura. Budai sostiene che «da commissario potrò seguire lo stesso la commissione, ma è stato Salvini a volere quella alle infrastrutture ed è stato lui ad indicare il mio nome per il lavoro svolto nei 5 anni precedenti». Per Budai una nuova sfida che va subito ad incrociare il caso di un’opera che farà molto clamore nella bassa friulana. Intanto domani, martedì, i commissari voteranno i rispettivi presidenti e vice di ogni commissione. I nomi potrebbero essere i seguenti: Alessandro Basso (1a finanze); Markus Maurmair in staffetta con Stefano Balloch (2a attività produttive); Carlo Bolzonello (3a salute); Alberto Budai in staffetta con Ghersinich (4a infrastrutture); Diego Bernardis (5a autonomie locali); Novelli? (6a istruzione). Roberto Cosolini presiederà la commissione che spetta all’opposizione, quella per la legislazione ed il controllo. Dovrebbe fare staffetta con Nicola Conficoni.