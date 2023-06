Serracchianil Exxx…Polzive!!! La deputata dem si fracassa a Lignano col monopattino: “Siate prudenti”. Salvini preveggente: obbligo casco e targa.

La deputata dem Serracchiani è rimasta coinvolta domenica pomeriggio, in un incidente stradale mentre stava guidando un monopattino a Lignano Sabbiadoro (Ud) in via Latisana, subendo una distorsione al ginocchio. La deputata ha perso il controllo del mezzo ed è finita sul cofano di una macchina, poi ha deciso di lanciare un appello agli italiani e soprattutto a chi utilizza i monopattini: “Siate prudenti”. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per Serrachiani, coincide con le proposte di Salvini che vuole introdurre novità sulla mobilità a due ruote, con il vicepremier intenzionato a imporre sia per monopattini che biciclette il casco, l’assicurazione, la targa e le frecce. Previste anche «sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano».