CanicolaLega Exxx….Polzive!!! Fissata la data del congresso regionale Fvg: 22 luglio. Favoritissimo Dreosto, braccio destro di Salvini. Stasera vertice a Palmanova. Primi nomi per le europee.

Dopo i congressi di Veneto e Piemonte, è pronto per essere celebrato anche quello, tanto atteso, del Friuli Venezia Giulia. I vertici nazionali del carroccio hanno fissato la data per il 22 luglio, in piena canicola, nel quartiere fieristico di Martignacco (Ud). Diversamente dal Veneto, in Friuli voteranno i militanti che sono circa 900. Il commissario uscente Dreosto parte favorito. E’ l’uomo di fiducia di Matteo Salvini a Nord Est. Ha presieduto il congresso della Lega di sabato scorso in Veneto in cui ha trionfato Alberto Stefani; Salvini lo ha voluto come vice presidente in commissione d’inchiesta sulle “condizioni di lavoro in Italia” al Senato, ed è il regista che ha portato la Lega ad essere il primo partito della coalizione del centrodestra regionale in un momento in cui la maggior parte degli iscritti pensava che Salvini fosse in caduta libera e fatto il salto della quaglia nella lista “Fedriga Presidente”. Il congresso sarà preceduto – come assicura il segretario provinciale di Udine Bosello – da due assemblee, una in programma stasera a Palmanova e una domani sera a Reana del Rojale. Fuori sacco spuntano altri nomi che potrebbero presentare una propria candidatura: Vannia Gava, Anna Cisint, Mauro Bordin, Stefano Mazzolini e Barbara Zilli. Stefano Mazzolini merita un ragionamento a parte in quanto i rumors triestini lo danno molto interessato alle europee. Il tarvisiano viene accreditato di uno standing molto solido, ritagliato su misura per l’Europa. Conosce molto bene la lingua tedesca, ottime relazioni in Slovenia e residente in una zona di confine come Tarvisio. Il salto a Brusselles sarebbe il giusto coronamento allo storico leghista più preferenziato alle ultime regionali. Inoltre, vista la straordinaria capacità di raccogliere preferenze di Mazzolini, per la Lega sarebbe un’ottima arma per togliere voti ai Benito Remix di Giorgia Meloni. Chi decide sarà il nuovo segretario regionale, colui che da Roma, detta la linea politica della Lega anche a Trieste.