FondazioneSpartizione Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia sceglie il pupillo di Serracchiani come direttore della Fondazione Aquileia per la 3a volta. Il suo impero sarà lungo 11 anni.

L’assessore alla cultura della regione è il vicepresidente Mario Anzil di Fratelli d’Italia e il presidente Max Fedriga è della Lega. Ambedue hanno facilitato, in nome della più classica delle discipline della partitocrazia (la spartizione), la conferma di Tiussi in Fondazione. Il timbro è questo: presidenza del Cda al centrodestra (Roberto Corciulo), direttore al centrosinistra. Cristiano Tiussi, protagonista delle grandi mostre ad Aquileia, ingaggiato da Serracchiani nel lontano 2014, è stato quindi nominato, o rinnovato, direttore della Fondazione. Tiussi è archeologo e storico dell’arte romana e la giuria composta da cinque esperti, di cui due di nomina ministeriale e tre di nomina regionale ha re-incaricato l’ex sindaco di Bagnaria Arsa come direttore. Non era mai accaduto che un direttore venisse nominato, rinominato, prorogato (2 volte) e confermato per più di 10 anni. La presidente Serracchiani lo nominò nel giugno 2014; rinnovato l’incarico nel 2017; poi prorogato, da sei mesi in sei mesi, fino al giugno 2023. Ora il suo incarico è stato rinnovato per 2 anni, fino al 2025. 11 anni di impero. I componenti della commissione che hanno compiuto la selezione erano: Franco Milan, direttore generale della Regione, con funzioni di presidente; Anna Del Bianco, direttore centrale cultura e sport e il dott. Antonio Bravo, direttore generale di Promoturismo FVG. I due esperti incaricati dal ministero erano: Andrea Pessina, segretario regionale per il Friuli Venezia Giulia e Carlo Rescigno, componente del Comitato tecnico-scientifico per l’Archeologia. I commissari hanno deciso in tal senso di fronte a 4 aspiranti fra cui Tiziana Cividini già assessore alla cultura di Codroipo e l’archeologa Paola Ventura.