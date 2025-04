SequestroExxx…Polzive!!! Per chi era il baccalà? Sequestrata una tonnellata di stoccafisso. Una parte destinata a un ristorante del Triveneto.

Sequestrata una tonnellata di stoccafisso (baccalà ndr) privo di etichettatura e tracciabilità.

Fonte, Comando:

“I Finanzieri della Tenenza di Jesolo, durante un controllo su strada, fermavano un veicolo

commerciale non coibentato, recante targa est-europea, condotto da un soggetto italiano, al cui interno erano custoditi prodotti ittici su vari bancali. Dal riscontro della documentazione esibita dal conducente, venivano individuati nr. 53 sacchi contenenti complessivamente Kg. 1.060 di stoccafisso norvegese risultato essere totalmente privo di etichettatura di tracciabilità e carente dei controlli sanitari occorrenti ai fini della vendita subito dopo la pesca. La merce era occultata insieme a prodotti alimentari regolarmente etichettati ed era destinata a centri ittici di trasformazione oltre che ad un ristorante della provincia di Venezia.

Sul posto, interveniva, altresì, personale del servizio sanitario dell’Azienda ULSS4 Veneto Orientale per gli accertamenti preliminari di propria competenza. Il prodotto ittico veniva sottoposto a sequestro amministrativo ed il trasportatore, nonché titolare italiano

dell’azienda straniera, veniva sanzionato, per la commercializzazione di pescato di dubbia provenienza”.