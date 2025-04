ElezioniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Si vota fino alle ore 22. Cuore battiquorum al 40% per evitare il ballottaggio.

La platea di elettori chiamata alle urne è di circa 70.000, tanti sono gli elettori chiamati alle urne alle amministrative. Entro stasera alle 22; lo spoglio domani dalle ore 8. Questa è la prima tornata elettorale con le nuove regole previste dal ddl approvato nel marzo 2024 in Consiglio regionale. La novità più rilevante riguarda la soglia da centrare per evitare il ballottaggio nei Comuni con più di 15 mila abitanti: per vincere le elezioni al primo turno, al candidato sindaco basterà ottenere il 40 per cento più uno dei voti. Nel caso di Monfalcone e Pordenone.