RegioneComunicazione Exxx…Polzive!!! Il Friuli è una regione che “comunica”. Ben 6 milioni e mezzo di euri stanziati dalla giunta. Proteste a Latisana in difesa dell’ospedale.

Nel programma della regione 2025/2027 per l’acquisto di beni e servizi (infrastrutture, bollette, protezione civile…) pari a un importo complessivo di 146 milioni di euri (delibera di giunta del 21 marzo) spuntano ben 6 milioni e mezzo per la “comunicazione”. E’ una regione che “comunica”. Intanto a Latisana i cittadini scendono in piazza contro i tagli alla sanità e per dire no alla privatizzazione dell’ospedale. Rammentano gli organizzatori:

“Le storielle che Fedriga e Riccardi continuano a raccontare a cittadini e cittadine, sul fatto che privato e pubblico sarebbero la stessa cosa, iniziano a fare acqua da tutte le parti. La verità è davanti agli occhi di tutti ed è sempre più difficile negarla.

Ieri a Latisana, venerdì a Spilimbergo, la settimana scorsa a Trieste, sono sempre di più le persone che decidono di esserci, insieme ai sindacati, alle associazioni, agli amministratori locali e alle opposizioni in Consiglio regionale per dire no alla privatizzazione di interi reparti e di interi ospedali. Intanto, Fedriga e Riccardi, mentre si sottraggono al confronto con sindaci e cittadini, stanno cercando di far passare che l’unica soluzione è esternalizzare, ma c’è da chiedersi se vogliamo che i medici lavorino nel pubblico, o nel privato che poi lavora per il pubblico.