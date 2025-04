FineVitaExxx…Polzive!!! Appello e accuse dell’opposizione: “Tempi certi e uguali per tutti per accedere al suicidio medicalmente assistito. La maggioranza responsabile di inutili sofferenze”.

Si è svolto ieri a Udine il convegno “Fine vita, Liberi subito in Fvg e in Italia” cui hanno partecipato i consiglieri regionali Giulia Massolino, Roberto Cosolini, Enrico Bullian, Serena Pellegrino, Rosaria Capozzi e l’ex presidente Renzo Tondo.

“Importante incontro per ricordare il ruolo della nostra Regione – ha ricordato Honsell – da Loris Fortuna a Beppino Englaro, nella lotta per rendere esigibili i diritti civili e umani nel nostro Paese. Purtroppo questa eredità etica è stata annullata per quanto riguarda il suicidio medicalmente assistito che dal 2018 è sancito dal diritto italiano. Altrettanto non è successo invece in altre regioni italiane. Come Open Sinistra FVG riteniamo che l’atteggiamento della maggioranza regionale Fedriga-Riccardi che ha bocciato la proposta di legge di iniziativa popolare dell’associazione Luca Coscioni sia responsabile di inutili sofferenze nei confronti dei cittadini della nostra regione.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG. Enrico Bullian aggiunge: “In Emilia è stata scelta la via amministrativa, mentre in Toscana è stata approvata una legge”,