Il comune di Monfalcone, dopo i primi spogli, resta saldamente in mano al centrodestra. 20 sezioni rilevate su 36. Luca Fasan ha in mano la partita col 71% dei voti davanti al candidato del centrosinistra Diego Moretti fermo al 26,10%. Poca fortuna per Bou Konate al 2,77%. Riguardo le liste, grande risultato della Lega che va oltre il 30% dei voti. Bene anche la lista del sindaco, “Fasan Sindaco” che supera il 25%.