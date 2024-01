SenzaMotivo Exxx…Polzive!!! Harakiri bianconero. Non bastava la smaltata di ieri sera, oggi giornali locali e nazionali sono tappezzati di pagine a pagamento sul razzismo friulano. Chi è il committente? In bella mostra “Io sono Fvg”, Udinese calcio e Bluenergy. Vidoni graffia: E De Toni sarebbe il regista del nuovo Nordest?

Non bastava la smaltata di ieri sera a reti unificate che il Friuli ha ricevuto per via degli azzardi che il sindaco De Toni ha compiuto sulla cittadinanza onoraria al calciatore. Oggi i friulani sono finiti sulla Gazzetta dello Sport (2 paginate), sul Corriere della Sera e sul Messaggero Veneto con paginate di scuse rispetto al caso razzismo. Pagine a pagamento. Chi è il committente? Nessuno sa nulla. Chi si nasconde dietro l’hastag “No al razzismo”? Gli indizi potrebbero condurre all’Udinese calcio (i giocatori), alla regione (Io sono Friuli Venezia Giulia) o allo sponsor Bluenergy. Chi ha avuto la brillante idea di concedere il bis allo sputtanescion calcistico? Il testo è denso di polverosa retorica presidenziale a partire dal titolo: “Senza Motivo”. Per il resto l’odore di basabachismo travolge il lettore: “Territorio di confine (si presume il Friuli ndr), sempre aperto a culture diverse e persone di ogni nazionalità (…) il nostro tifo vive da sempre lo sport come una sana passione…”. Vallo a dire a quelli della Curva Nord o agli scalmanati dei distinti, vedi video Radio Badile. Insomma pezo il tacòn del buso. Paghiamo per farci sputtanare. E sul buso bianconero del sindaco De Toni interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Vidoni: «Nemmeno la maggioranza è parsa particolarmente convinta (sull’onorificenza), visto che durante la discussione generale nessun consigliere è intervenuto per difendere e sostenere la sua proposta. È rimasto da solo. La superficialità con cui il sindaco affronta le reali esigenze della città e del Consiglio comunale è purtroppo drammaticamente evidente. Trova conferma, inoltre, quanto già segnalato da più voci durante l’ultima campagna elettorale, ossia che la carica di sindaco serve a De Toni solo come trampolino di lancio in vista di future campagne elettorali per altre cariche: la sua autocandidatura sulla stampa come “regista” di un nuovo Nordest di qualche giorno fa e la svendita a reti tv unificate della cittadinanza onoraria ne sono una chiara testimonianza. Ora per il sindaco e tutta la maggioranza c’è solo un modo per rimediare alla figuraccia: votare all’unanimità la nostra mozione, l’unico e vero documento che prende le difese del portiere del Milan e che esprime la propria condanna al razzismo e a tutte le discriminazioni, promuovendo azioni concrete anche e soprattutto a tutela della nostra città e del nostro popolo».