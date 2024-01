DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Sputtanesciòn nazionale per il Friuli. La cittadinanza negata al milionario francese Maignan finisce su tutte le testate nazionali. Udine infangata dalla paranoia antirazzista del sindaco. L’intervista a Telelombardia.

Qualcuno, dopo il voto di ieri sera, ipotizzava di chiedere i danni al sindaco. Danni d’immagine, danni morali, danni al decoro, danni allo sport; danni…danni…danni, per la tragicomica vicenda della cittadinanza onoraria a un giocatore di calcio che vive nella bambagia dei milioni di euri di ingaggio che riceve dalla sua società. L’est del nordest è finito su tutti i giornali nazionali, dalla Gazzetta, a Tuttosport, perfino il Sole24 Ore ne ha scritto. Almeno Fontanini aveva Pavan, il funambolico consigliere che difendeva i ricchi. Oggi invece dobbiamo fare i conti con una sputtanata planetaria provocata dall’ex rettore padovano. De Toni, dopo i fatti della partita col Milan (5 citrulli hanno insultato il portiere), aveva, motu proprio, deciso di conferire l’onorificenza al calciatore. Solo che non aveva interpellato nessuno, nemmeno l’opposizione. Il titolo deve passare in consiglio e, trattandosi di una cosa seria, deve ottenere il voto favorevole di 3/4 (31) dei consiglieri. De Toni ha forzato la mano, malgrado lo avessero avvertito dell’azzardo, e si è stampato contro sala Ajace. I lavori del consiglio sono stati seguiti anche da Telelombardia, altra sputtanescion, dove è stato intervistato il sindaco che si è lamentato così: «La minoranza del centrodestra ha deciso di non convergere sulla proposta. Erano richiesti i trequarti, ma la sinistra rappresentava i due terzi. Purtroppo è stata persa una grande occasione di essere insieme come città e come territorio dalla parte di Maignan. Io quando il clamore è partito ho fatto questa proposta nella convinzione di rappresentare tutta Udine, minoranza compresa, invece evidentemente mi sbagliavo. Siamo entrati in logiche più politiche che non di differenza ideali. Io ho fatto una riflessione anche alla minoranza, che però non è stata condivisa. Bisogna accettare di condividere la realtà che è dura. Il Friuli non è una regione razzista, purtroppo ci sono delle minoranze che andrebbero isolate con forza e nettezza. Il confine tra il giusto autonomismo territoriale e il nazionalismo è molto sottile».

Fioi (slang veneto), non è passato nemmeno un anno da quando si è insediato il centrosinistra e i limiti di questa amministrazione sono esibiti ogni giorno che dio manda in terra. Dalla “DeToniTax” sull’addizionale Irpef, al caso della Quiete, dal dietrofront sulla Protezione Civile, alla disarticolazione politica della maggioranza, fino ad arrivare addirittura a sospetti di speculazioni edilizie sulla residenza “I Faggi”. Occorre dire che almeno Fontanini, pur Vestaglia e pur del Contado, aveva una visione amministrativa limpida del capoluogo e della coalizione, un’idea ce l’aveva. Se qualcosa non funzionava, zac! tagliava. L’attuale maggioranza invece non riesce a darsi una postura, il suo cammino è incerto, confuso, come una zoppicante commedia degli errori. E non è passato nemmeno un anno.