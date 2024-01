DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Si surriscalda il consiglio comunale di Udine sul caso Maignan. Il sindaco isolato e incartato. Bocciata la proposta della cittadinanza onoraria al milionario rossonero. Aria di crisi. Govetto: Il razzismo non c’entra nulla. É una strumentalizzazione politica. De Toni ha voluto dividere la città.

Con 25 voti favorevoli e 13 contrari il consiglio comunale di Udine ha bocciato il sindaco e la sua proposta sul portiere del Milan. Il contestato oggetto relativo al conferimento della cittadinanza onoraria al portiere del Milan é stato anticipato nell’ordine dei lavori del consiglio comunale di stasera. Ed è stato il primo punto in discussione. Nel motivare le ragioni della proposta il sindaco De Toni ha ricordato che é “il massimo riconoscimento che la città possa attribuire. La scelta é stata capita e apprezzata perfino in Francia. L’accusa che Maignan non abbia contribuito alla crescita della città non é pertinente. Pertanto propongo a questo consiglio il conferimento della cittadinanza onoraria. La lotta alle discriminazioni parte anche dai simboli. Se non ci unisce la lotta al razzismo – conclude il sindaco – che cosa ci unisce?” Purtroppo la retorica accademica dell’ex rettore non ha convinto i consiglieri di opposizione. L’ex sindaco Fontanini ha osservato: “Voterò contro perché il titolo lo si attribuisce a persone illustri che hanno contribuito concretamente al benessere socio culturale di Udine. Non vedo quali contributi abbia dato alla città il portiere. Inoltre ricordo a lei signor sindaco che non ha chiesto a nessuno un parere su questa cittadinanza onoraria. Come dire che i friulani sono stati razzisti e ora chiedono scusa. Solo per 5 persone e non tutto lo stadio e tutto il Friuli”. Il consigliere Govetto, con maglietta dell’Udinese indossata, tuona: “Questo oggetto sulla cittadinanza e’ un documento tutto politico. Perchè insistere a portarlo in aula se era consapevole che non sarebbe stato accolto unitariamente? Perché voler dividere la città?”. Il documento non passa. Ma la cosa grave è il dato politico. Il sindaco è isolato. In consiglio la sua proposta non ha scaldato i cuori nemmeno della sua maggioranza. De Toni incartato.