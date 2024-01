IlSigloDiSigfrido Exxx…Polzive!!! Lo scivolone di Report sull’inchiesta del miracoloso “Daiso Ket” giapponese. Comino voleva rifilare il prodotto alla regione Friuli VG come si fa coi grossisti. L’associazione allevatori: ci hanno mandato una presentazione in power point senza alcuno studio scientifico.

Anche se ha registrato un ottimo 9,2% di ascolti pari a oltre 1 milione e 700 mila individui sintonizzati sul programma, la trasmissione Report andata in onda ieri sera, ha sconcertato l’intero mondo agricolo del nordest. Stamattina, fra gli allevatori, le reazioni erano di sorpresa e indignazione per via del servizio sull’inquinamento degli allevamenti che ha aperto la puntata di ieri (vedi leopost). Non c’è da meravigliarsi, ricordano alcuni esponenti del mondo dei coltivatori-allevatori, che il settore zootecnico sia preso di mira, è visto come il principale inquinatore del pianeta. Tuttavia giungere alle baggianate ascoltate in trasmissione è un pò esagerato. Non in linea con le credenziali che vanta “Report”. Nella pratica, la trasmissione di Ranucci voleva informare la platea che la “Daiso Ket” aveva elaborato una nuova tecnologia che permette di eliminare i cattivi odori dei liquami e la diffusione dei gas nell’atmosfera, quelli che producono il pericoloso PM 10. Un prodotto miracoloso da piazzare sul mercato italiano. Per questo motivo, il compito della vendita è stato affidato al friulano Piero Comino. Il rappresentante di commercio ha reso noto di aver inviato le mail di presentazione del prodotto sia all’assessore regionale Stefano Zannier (risorse agricole), che all’assessore Fabio Scoccimarro (ambiente). Solo che gli uffici regionali non hanno preso in considerazione le proposte in quanto si trattava di mera vendita. E la regione non è un’attività commerciale. Le mail presentate durante la trasmissione rispecchiano il profilo della tentata vendita. Stesso procedimento per l’associazione allevatori del Friuli VG dove addirittura le mail non sonio mai arrivate. Solo il 7 dicembre scorso il consulente Comuni scrive una mail alla direzione degli allevatori in cui informa gli uffici che avrebbe mandato una mail informativa contenete un allegato di 6/7 slide in power point senza alcun studio scientifico. Più che uno studio dettagliato sul prodotto che Comino voleva presentare, sembrava un prodotto commerciale che i giapponesi, via consulente friulano, volevano rifilare agli agricoltori e alla regione. Un bluff, su Rai3.