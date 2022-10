SenatoFallato Exxx…Polzive!!! Forza Tragica spacca la maggioranza. La Russa eletto al Senato con 17 voti dell’opposizione. Berluconi manda affanculo il Benito Remix. Nessun ministro alla Ronzulli.

I friulani Luca Ciriani, Francesca Tubetti e Marco Dreosto hanno votato, ovviamente, per La Russa, ma al primo appuntamento di verifica della tenuta della coalizione, il centrodestra si è preso a coltellate. E’ successo con la votazione del presidente del Senato avvenuta stamattina. I voti non mentono. La Russa è stato eletto con 116 voti di cui 17 dell’opposizione. Chi ha portato i 17 voti? visto che i senatori di Forza Italia hanno declinato l’aula? Solo Berlusconi ha votato per La Russa. Da questo pomeriggio, in maggioranza, i coltelli volano come saette. Una nota di un parlamentare, ripreso da Radio Radicale ha ipotizzato che dietro i 17 voti a La Russa ci possa essere un accordo fra alcuni democristiani della corrente di Franceschini-Casini e di alcuni grillini che fanno riferimento a Patuanelli. Il soccorso in aula sarebbe il frutto di un accordo che prenderà corpo la prossima settimana con l’elezione dei vice presidenti di Camera e Senato. Altri voti potrebbero essere giunti dal gruppo di Renzi-Calenda che osservano con molto interesse queste fasi. Il punto politico è semplice: Giorgia Meloni non molla su Ronzulli, Forza Italia si vendica, vuole far pagare lo sgarro alla ducetta e gli avversari sono pronti a puntellare coi voti i capricci degli azzurri il cui presidente ormai non controlla più il partito.

“Non siamo stati noi, lo avrei rivendicato con orgoglio. Noi 9 abbiamo votato scheda bianca. È chiaro che c’è un regolamento di conti intorno al centrodestra”. Lo dichiara il leader di Iv Matteo Renzi commentando l’elezione di Ignazio La Russa presidente del Senato che ha anche spiegato la vicenda di Forza Italia: “Quello che è successo è che Miccichè e la Ronzulli gli danno addosso, a Berlusconi, e lui purtroppo si fa portare”. Il Cavaliere sa che Giorgia Meloni, sull’ingresso della Ronzulli nell’esecutivo, non è disposta a concedere nulla. E infatti le sue quotazioni sono precipitate.