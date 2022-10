LuxLux Exxx…Polzive!!! Il Consigliere-Bandiera delle partire iva di Udine inaugura il nuovissimo Lux Bar. Difenderò le attività commerciali in consiglio regionale.

E’ stato inaugurato ieri sera il Lux bar, elegantissimo ritrovo in via cotonificio zona polo scientifico. I fondatori della nuovissima attività commerciale udinese hanno voluto che al taglio del nastro d’inaugurazione fosse presente il consigliere comunale Michele Zanolla. L’esponente di Progetto Fvg di Sergio Bini non si è fatto pregare e, indossata la fascia d’ordinanza, ha dato il via al nuovo esercizio. In momenti in cui il caro bollette taglierebbe le gambe a chiunque e il settore economico si fa sempre più cupo, i ragazzi del LuxBar dimostrano un coraggio d’altri tempi e lanciano un raggio di speranza nel grigiore friulano. Michele Zanolla che ha inaugurato il locale è il capogruppo in comune della compagine che ha sposato le istanze delle partite iva udinesi e, vista la sua notorietà, si ritrova spesso chiamato in aiuto dagli esercenti vessati dalle persecuzioni che la Polizia Locale compie contro le attività commerciali. Per questo motivo, dopo la cerimonia d’inaugurazione, Zanolla si è precipitato al Nodo di Codroipo cui era invitato a una riservatissima riunione dove è stata messa a punto la sua candidatura per le prossime regionali. Da amministratore a legislatore per seguire con più competenze le attività commerciali friulane. Fiat Lux