ElogioAllaFiga Exxx…Polzive!!! Primi effetti dei Benito Remix in Friuli. Sul calendario di Piero Colle, Dusy Marcolin detta le regole dell’attività umana: “Disprezzo nei confronti della donna”. L’avv. Bulfone fa marcia indietro.

Si prospettano tempi bui per i friulani. La nostalgia del ricino e dello stato etico è lo standing di Fratelli d’Italia e lo si capisce ogni giorno che passa dopo le elezioni del 25 settembre. Mettere il naso in espressioni d’arte che si esplicano soprattutto con l’intelletto e che si confanno alla dignità dell’uomo libero, rappresenta la dimensione di uno stato etico e clericale cui i patrioti sentono la nostalgia. Sul caso del calendario ideato dall’avvocato Piero Colle il cui titolo è “Histoire de la Chatte…” non poteva mancare la reprimenda della meloniana avianese Dusy Marcolin, presidente della Commissione Pari Opportunità che ha giudicato l’iniziativa come “assoluto disprezzo nei confronti della donna”. Alla leguleia di Fratelli d’Italia andrebbe rimembrato che l’ispiratore del partito al quale appartiene non circondava di carezze le femmine. Anzi. E nessun catechizzatore s’indigna per il fenomeno delle ragazzine appena maggiorenni che la danno via a 500 euri botta per comprarsi gli accessori super firmati. Qual’è la linea di demarcazione morbosa fra un innocuo calendario fotografico e la vera mercificazione della vulva venduta dalle ragazzine a 500 euri al colpo per acquistare i miniabiti di Versace o di Dolce Gabbana? Dal canto suo il protagonista dell’iniziativa, l’avvocato Piero Colle osserva: “Presenterò comunque il mio calendario e, dopo queste polemiche sono ancora più convinto della mia opera (le foto della vulva delicatamente allargata dalle dita di una donna) che è unicamente mia”. Sul biglietto d’invito c’era scritto il nome dell’avvocato Enrico Bulfone in veste di critico esperto in ars amatoria, ma, fa sapere il fotografo Colle: “Non interverrà”.

L’Ordine degli avvocati esaminerà oggi i termini della vicenda dopo che la presidente Marcolin aveva inviato una lettera aperta al presidente Zanetti. Francamente sarebbe clamorosamente baciapilesco che l’Ordine forense processasse un avvocato per un’opera d’arte. Il tempo delle purghe è, per fortuna, lontano.