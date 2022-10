GramoleFriulane Exxx…Polzive!!! Il mondo politico vuole proclamare Santo laico l’assessore Roberti: arrivano le province a salvare i trombati. Indennità di carica a partire da 6.800 euri.

Andasse in porto la proposta dell’assessore di ripristinare le province sotto la “mascheratura” degli Enti di decentramento e con la conseguente elezione diretta e non di secondo grado come previsto dalla Del Rio, in Friuli si aprirebbe la stagione dei festeggiamenti. I vantaggi dell’autonomismo mettono di buon umore gran parte del mondo politico friulano per la nuova cuccagna che gli si para davanti. La cuccagna si trova a Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

Prendendo come spunto gli ultimi “aggiustamenti” del reddito di cittadinanza all’insù per gli amministratori dei comuni deliberati dalla giunta Fedriga, il presidente di un Edr (oltre 100mila abitanti) tirerebbe una mesata di 6.800 euri/mese; il vice presidente 3.600 euri e gli assessori 3.200. Come si può notare, la specialità friulana passa anche attraverso la sirena irresistibile della mangiatoia. Un nuovo riparo per trombati. Ecco perchè tutti seguono con apprensione le mosse dell’assessore. Nel giorno in cui si insedia il nuovo parlamento e in cui alcuni aspiranti restano al palo, si apre uno spiraglio inaspettato che solleva dalla depressione i trombati. L’assessore alle autonomie locali della regione Friuli VG proprio ieri ricordava: “Con la composizione di Camera e Senato e la prossima formazione del nuovo Governo, appoggiato da una larga maggioranza, si apre una nuova stagione per il riassetto del sistema degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia. La Regione punta a inserire le province tra gli enti necessari, sanando così la frattura creata dalla frettolosa impostazione delle Unioni Territoriali intercomunali. Le Uti verranno sostituite dalle Edr“. Un artifizio lessicale per evitare di chiamarle Province, il cui nome non presenterebbe alcun problema se fosse agganciato alla norma Del Rio che prevede le elezioni di secondo grado, cioè indiretta, ma nessun compenso.

Il motivo per cui i trombati, di ogni ordine e grado stanno venerando l’assessore come il Santuario di Castelmonte risiede nel fatto che una maggioranza governativa “amica”, potrebbe consentire di raggiungere più facilmente il goloso riparo. Spega Roberti: “Il nostro obiettivo è quello di creare un sistema composto nuovamente da organismi i cui vertici politici saranno scelti direttamente (dicesi DIRETTAMENTE) dai cittadini. «La proposta era stata sottoposta alla Commissione Paritetica (che sarà rinnovata nella parte del governo) ma la caduta del governo ha interrotto l’iter; appena il nuovo governo sarà insediato, la Regione intraprenderà la strada maestra del dialogo tra le istituzioni con la convinzione che la questione sarà presto sbloccata dando nuovamente la possibilità di scegliere direttamente gli amministratori degli enti di area vasta». Ovvero le golose province. Il pentastellato Mauro Capozzella non ha dubbi sulla funzione degli Enti di decentramento: «E’ un’assurdità pensare oggi di ripristinare un poltronificio utile per piazzare chi non ha trovato posto in Parlamento. Da quando – osserva il consigliere regionale – il centrodestra si è insediato al vertice della regione, ascoltiamo periodicamente la tiritera sul ritorno alle province come quelle di una volta».

La corsa è iniziata per gli esclusi dal Parlamento, ma soprattutto per coloro che non ce la faranno ad entrare in consiglio regionale il prossimo anno. Basta pregare il Santo laico e attendere il 2024 e fare Cin Cin.