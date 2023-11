Scomparsi!! Che fine hanno fatto Giulia e Filippo? Il cerchio dovrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Fonte: Il Gazzettino/Corriere della Sera.

Per le forze dell’ordine la fuga non potrà proseguire all’infinito. Lo sanno bene i carabinieri che aspettano al varco un pagamento elettronico o un prelievo che possa dare un’indicazione precisa di posizione. Il cerchio dovrebbe chiudersi entro le prossime ore: i ragazzi non dormono in un albergo e non mangiano (a meno che non avessero con loro un discreto capitale in contanti) da almeno tre giorni. A queste condizioni è una corsa che rischia di trasformarsi in una guerra di logoramento. Che fine hanno fatto Giulia Cecchettin e Filippo Turetta? Le telecamere degli impianti di videosorveglianza stradale restituiscono solo un numero di targa. Non ci sono immagini dell’abitacolo. C’era anche Giulia? «È la nostra speranza», sospira il carabiniere che teme però il peggio. In questa grande caccia all’auto è sceso in campo anche il generale Nicola Conforti che a Venezia comanda gli uomini dell’Arma e ora coordina l’attività investigativa su più province: Venezia, Treviso, Pordenone, Belluno, Bolzano. «Chi avvista qualcosa parli», è il refrain. Nel frattempo, mentre gli elicotteri sorvolano il Pordenonese, i vigli del fuoco perlustrano le acque del Brenta e questo la dice lunga sui sospetti. «Non si lascia nulla di intentato», aggiungono con prudenza. Ma cercano un corpo. Perché l’ipotesi che nessuno può sottoscrivere ma che tutti hanno nella testa è quella: l’ha uccisa ed è fuggito. «Sia chiaro che noi ci auguriamo di trovarli entrambi vivi», ripetono quasi a scacciare i cattivi pensieri. L’auto è ancora in movimento. La Fiat Punto nera di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia che da sabato è svanito nel nulla insieme all’ex fidanzata, la coetanea Giulia Cecchettin di Vigonovo, ieri mattina sarebbe passata per Pordenone. L’ultimo avvistamento confermerebbe, quindi, il passaggio in Friuli Venezia Giulia. Una fuga di oltre 400 chilometri su cui si stanno concentrando le ricerche e le indagini di carabinieri e procura: elicotteri, posti di blocco e allarme generale. Tutto per bloccare quell’auto che sta vagando senza sosta da almeno 72 ore. Il viaggio della Punto nera è iniziato sabato pomeriggio quando Filippo era andato a prendere Giulia a casa alle 18, destinazione il centro commerciale “Nave de Vero” di Marghera, per comprare insieme le scarpe per la laurea di lei (la discussione era prevista per domani). I due si sono lasciati da un paio di mesi ma, come spiegano i famigliari, continuano a vedersi come amici. Alle 20 vengono ripresi dalle telecamere del McDonald’s mentre stanno cenando, alle 22.43 Giulia manda l’ultimo messaggio alla sorella Elena. Poi il vuoto: i cellulari muti e l’ultima cella telefonica agganciata, nell’area di Fossò, risale alle 23. Cominciano gli avvistamenti: alle 23.15 un vicino vede i due litigare in un parcheggio di Vigonovo, a due passi dalla casa dei Cecchettin. Secondo la testimonianza, Giulia avrebbe cercato di divincolarsi dalla presa di Filippo che però l’avrebbe afferrata per un braccio e trascinata nell’auto. Il vicino, spaventato, in quell’occasione avrebbe anche chiamato il 112. Alle 23.30 la Punto viene immortalata da una telecamera di videosorveglianza nella zona industriale di Fossò, in via I Strada. L’auto viene poi immortalata dai portali nel Trevigiano, a Maserada sul Piave. Ieri, intanto, la macchina delle ricerche è entrata in moto con tutte le sue forze. A cominciare dall’area della Riviera del Brenta: per ore l’elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato l’argine del fiume tra Stra, Vigonovo, e Fossò. Qui sono concentrate le ricerche.