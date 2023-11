LimbaraCaciara Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Udine ha fissato per il 4 marzo 2024 l’udienza per l’esame dello stato passivo della società cui la Del Piero teneva la contabilità. Domande d’insinuazione dei creditori 30 giorni prima. Quant’è il passivo? Risucchiati dalla Laguna 34 milioni di euri.

Emergono ulteriori particolari rispetto alla vicenda della Limbara Srl di Grado con sede fra il porto delle nebbie di Via Giovanni Paolo II a Udine (sede della Nec) e via Cristoforo Colombo a Roma. Nella capitale i maneggioni avevano trasferito la società (febbraio 2019) con la speranza di allungare i tempi dell’agonia, ma il Tribunale romano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di Udine. Pertanto i giudici hanno dato il via al procedimento dopo che l’Amco Spa, attraverso l’avvocato Carteni, aveva depositato il ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società “Immobiliare Limbara Srl”. L’Amco è una Spa che gestisce i crediti deteriorati delle banche e punta, ove possibile, ad assicurare la continuità delle imprese, se meritevoli. Nel caso della Limbara vi sono i prestiti della Popolare di Vicenza, esposta per 49 milioni e mezzo e della Cassa di Risparmio del Friuli VG per 15,5 milioni. Importi che dovevano servire per realizzare il complesso immobiliare “Grado3” e che invece sono finiti centrifugati nel pantano della Laguna. Di 34 milioni si sono perse le tracce. Ora l’Amco che è l’intermediario degli istituti di credito italiani ha proposto ricorso per ottenere la liquidazione giudiziale della società con sede “fittizia” a Roma ma operativa a Udine in via Giovanni Paolo II dove ha sede la North East Consulting (Nec) società specializzata nella elaborazione informatica dei dati contabili. I soci della Nec sono: Lorenzo Sirch, Ganfilippo Cattelan e Michela Del Piero. Quest’ultima, già presidente del Cda di Civibank, è la commercialista dell’Immobiliare finita nelle peste. Per una serie di combinazioni che hanno incuriosito il mondo della finanza, il Tribunale di Udine, composto dal presidente Francesco Venier e dai giudici Annalisa Barzazi e Gianmarco Calienno ha nominato curatore la commercialista dell’azienda, Michela Del Piero, che dovrà presentare lo stato passivo della società immobiliare (ultimo bilancio registrato del 2017 oltre 72 milioni) il 4 marzo 2024 alle ore 9. Il Giudice delegato esaminerà la relazione. I creditori potranno presentare le domande di insinuazione 30 giorni prima dell’udienza del 4 marzo. Ma dal porto delle nebbie qualcuno insinua. La nomina della commercialista Michela Del Piero a curatore della liquidazione ha insospettito l’ambiente. Secondo la legge fallimentare “non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini (…) e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Grado Eldorado.