CicloneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Cisint attacca Bullian e Moretti sulla commissione rinviata: “Arroganti e vergognosi, non hanno mai prodotto qualcosa di utile per la comunità”. I due replicano: “Vuole solo passare per vittima”. Maurmair fissa la data: 18 dicembre.

Burrasca isontina sul caso dell’audizione in commissione rinviata a causa di impegni del sindaco di Monfalcone Cisint. I consiglieri Bullian (Patto per Autonomia) e Moretti (Pd) hanno accusato il presidente Markus Maurmair di “gestione pressappochista dell’organismo assembleare, poco rispettosa per i tanti soggetti istituzionali e privati che si erano dimostrati disponibili”. La commissione è convocata per domani, ma niente audizione. Il sindaco della città dei cantieri non ha digerito le critiche dei due esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale ed ha organizzato una diretta facebook stamattina per rendere note le sue posizioni. Afferma Cisint: «Coloro che adesso mi criticano sono gli stessi che hanno permesso scelte molto gravi per la comunità, come quelle dell’accettazione del sistema di subappalto forsennato in Fincantieri e dell’invasione di persone giunte dai paesi più poveri per lavorare. E’ stato creato un dumping giuridico e salariale unico. E’ responsabilità loro visto che la sinistra ha governato dal 2005 al 2015. Ricordo ai due “fenomeni” che “questo sindaco” per la prima volta nella storia della città, ha preteso rispetto da parte dell’azienda Fincantieri, una responsabilità sociale che prima non era mai stata chiesta. Ho ottenuto la prima riapertura delle assunzioni dirette degli operai. Perché costoro, anziché cercare la passerella della visibilità inutile e dannosa per la città, non si sono messi vicini al sindaco? Dò una notizia – afferma il sindaco – è stato istituito un tavolo nazionale che si relaziona con la governance di Fincantieri e lo fa a livello paritario, grazie al coordinamento del vice ministro Vannia Gava. I due personaggi che mi criticano non sono andati nemmeno a verificare le azioni già fatte da questa amministrazione. Questo comune ha un protocollo sul lavoro a cui partecipano le parti sociali e le parti datoriali. Prima non c’era. Infine c’è il problema dei ricongiungimenti. Ci sono 7.000 bengalesi ma solo 1.700 che lavorano, di questi 1.700, 7 sono donne. Allora capirete – ricorda Cisint – che una commissione è una commissione che non deve essere solo una loro passerella ma deve essere rispettosa dei rappresentanti del territorio». Bullian e Moretti respingono la paternale del sindaco e ricordano: «Dopo aver sostanzialmente definito inutile la nostra richiesta e affermare che lei parla solo con Roma, sarà presente alla nuova audizione prevista per il 18 dicembre. Ci eviti però la sceneggiata maldestra di passare per vittima, così come la bufala che chi critica il sindaco critica anche i suoi cittadini». Intanto Markus Maurmair, presidente della seconda commissione ha fissato per il 18 dicembre i lavori in cui si terrà anche l’audizione sul “Piano Monfalcone”. «Si mette la parola fine a questa strumentale quanto inopportuna polemica che evidentemente nasce dalla pochezza degli argomenti che le opposizioni sanno trovare nel criticare l’operato della Maggioranza. Si è arrivati a comprendere la pochezza del dibattito che è tra i principali motivi per cui le persone stanno ben lontane dalla politica». Questo il commento del presidente Maurmair. Ciclone Monfalcone.