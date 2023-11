BlackFridayParty Exxx…Polzive!!! Le Fiamme Gialle di Tarvisio mandano in fumo il black friday dello stupefacente: Sequestati circa 200 chili di marijuana. Un affare da 2 milioni di euri.

Chissà se la preziosa merce era diretta solo nel centro Italia o se, nell’itinerario, ci fosse stata una “stazione” intermedia di consegna? Magari nelle zone dove le castagne e la ribolla ben si combinano con la “marija” e lo sconto del “Black Friday”? Fatto sta che nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale Udine hanno sottoposto a sequestro ben 195,68 kg. di marijuana trasportati a bordo di un furgone proveniente dall’Est Europa e destinati al territorio italiano. Il sequestro è avvenuto presso il casello autostradale di Ugovizza compiuto dalle Fiamme Gialle della Compagnia Tarvisio che, nel corso del controllo di un veicolo commerciale con targa polacca diretto nel Centro Italia, rinvenivano un carico di cannabis sativa, risultata essere marijuana dall’esame speditivo effettuato con specifici reagenti. Il carico illecito era stato accuratamente imbustato in 176 confezioni sottovuoto per scongiurare la fuoriuscita di eventuali odori individuabili dalle unità cinofile e trasportato in colli anonimi, accompagnati da documenti di trasporto compilati in modo da non farne presagire il contenuto. La marijuana sequestrata, se rivenduta nel territorio nazionale, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati fino a 2 milioni di euro. L’autista dell’automezzo, un cittadino polacco di 53 anni, è stato nell’immediatezza arrestato è stato rimesso in libertà per l’assenza di specifiche esigenze per la custodia in carcere, essendo risultato incensurato. La merce era stata inviata dalla Svizzera alla Repubblica Ceca e, da lì, nuovamente rispedita in direzione dell’Italia.