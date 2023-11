LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La faraona dei cantieri detta l’agenda a Fratelli d’Italia sulle commissioni consiliari in Regione. Rinviata l’audizione di domani. Oggi si discute la pdl regionale sul fine vita.

La sindaca di Monfalcone lo aveva annunciato domenica a mezzo stampa: «A causa di impegni precedentemente assunti non potrò partecipare all’audizione sul “Piano Monfalcone” previsto per domani, mercoledì, durante i lavori della seconda commissione in consiglio regionale». L’organo consultivo permanente è presieduto dal meloniano Markus Maurmair. Erano stati convocati i rappresentanti dei comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo e San Pier d’Isonzo. Vista l’assenza del sindaco della città dei cantieri, la maggioranza dell’Ufficio di presidenza della II Commissione, ha stabilito di annullare l’audizione. L’agibilità politica di Fratelli d’Italia condizionata dalla Lega. Una decisione che ha indignato i due consiglieri regionali di opposizione dell’area isontina: Moretti e Bullian. «È sconcertante la gestione dilettantistica, improvvisata e del tutto inadeguata dei lavori della II Commissione da parte del presidente Maurmair. Anziché piegarsi e assecondare l’arroganza della sindaca di Monfalcone, Cisint, dovrebbe difendere il ruolo e la funzione della Commissione e del Consiglio. L’insopportabile arroganza istituzionale e politica di Cisint – ribadiscono Moretti e Bullian – non conosce limiti. La sua presa di posizione non fa un torto a chi sta all’opposizione, ma a tutto il Consiglio regionale: lo stesso che, in passato, è stato assai generoso con la sua Amministrazione. Il rinvio dell’audizione – commentano gli esponenti del Partito democratico e del Patto-Civica – rappresenta un insulto anche agli altri soggetti istituzionali e privati coinvolti nell’audizione che si erano resi disponibili». Una doppia bufera politica che travolge la maggioranza regionale stritolata fra i Benito Remix umiliati dall’imposizione della sindaca leghista e l’opposizione incredula di fronte all’atto di forza del Carroccio. Intanto oggi approda in aula la proposta di legge sul fine vita cui l’associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme. Afferma Honsell: «È molto importante che l’Assemblea legislativa sappia riconoscere il bisogno espresso da tante migliaia di cittadini del Friuli Venezia Giulia. La proposta di legge regionale pone le condizioni auspicate dalla Corte costituzionale per garantire l’assistenza sanitaria in casi specifici. L’importanza di una legge, rispetto alla decisione presa di volta in volta a discrezione di un’azienda sanitaria, sta nella garanzia di tempi certi di risposta, invece di un allungamento inutile di sofferenze, come purtroppo succede ora».