LimbaraCaciara Exxx…Polzive!!! Epilogo clamoroso del bidone gradese da 34 milioni di euri. Il Tribunale di Udine comunica il fallimento della società alla commercialista dello studio Nec e allo stesso tempo nominata curatrice. Il Ricucci della Laguna aveva tentato di trasferire la baracca dallo studio Nec di Udine a Roma.

In data 10 novembre, la cancelleria del Tribunale civile di Udine ha comunicato al curatore Michela Del Piero, la sentenza di fallimento della Immobiliare Limbara società a responsabilità limitata con sede a Udine in via Giovanni Paolo II interessata alla realizzazione del progetto residenziale “Grado3”. La vicenda ha incuriosito i professionisti del settore immobiliare italiano in quanto, visto il dissesto economico irreversibile, i “maghi” delle consulenze di via Giovanni Paolo II (Studio Nec fondato da Sirch, Del Piero e Cattelan) cui si era affidato Adriano Bernardis, avevano tentato di trasferire a Roma (febbraio 2019) la società seguita dalla commercialista Michela Del Piero. In via Giovanni Paolo II pensavano di farla franca ma il Tribunale della capitale, con una dettagliata ordinanza pronunciata il 3 ottobre 2023, rilevava come avesse un “carattere fittizio” il trasferimento della sede da Udine a Roma dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine. Sono passate solo poche settimane e il giudice friulano ha inviato a Del Piero la sentenza di fallimento della Limbara Srl. Ma il capolavoro liquidatorio è ritagliato nella figura dell’ex presidente del Cda di Civibank che svolge il doppio ruolo di consulente della società del Ricucci lagunare e che viene nominata dal Tribunale curatrice fallimentare della Limbara Srl. Va ricordato che il progetto di “Grado3” di Adriano Bernardis, era germogliato sempre nello scoppiettante studio Nec, dove sono stati confezionati i bidoni tirati alla BpVi e alla Cassa di Risparmio del Fvg per ottenere un finanziamento rispettivamente di 49,5 e di 15,5 milioni. Euri imprestati alla Limbara per costruire un fantasma: “Grado3”. Dei 65 milioni ricevuti si sono perse le tracce di 34, di cui non si ha notizie. Verso dove saranno evaporati?