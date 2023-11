DiktatSpilimbergo Exxx…Polzive!!! Il Consiglio di Amministrazione dell’Asp chiude i rapporti con l’Associazione Federsanità Anci. Primo caso in Regione. Pino Napoli: “Decisione inaspettata”.

Il 30 ottobre scorso si è riunito il Cda dellì’Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo (Pn). Il presidente Francesco Maiorana ha convocato il vice e i consiglieri per deliberare la “Valutazione su adesione o recesso a Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia, immediatamente eseguibile”. Nulla di più fumoso e incomprensibile si era letto in atti amministrativi. Par di capire che l’azienda, cui il sindaco di Spilmbergo Sarcinelli decide la governance, voglia “valutare” se farsi rappresentare o meno nelle istituzioni da Federsanità. Valutazione di facciata visto che, in realtà, il Cda ha deliberato di “avvalersi della facoltà di recesso dall’Associazione Fedesanità ANCI Fvg, precisando che tale recesso ha effetto dal 1°gennaio 2024“. In pratica il Cda dell’Asp di Spilimbergo, mascherando la decisione con la formuletta “adesione o recesso” aveva già deciso che dal 1°gennaio verrà interrotto il servizio del rapporto con le istituzioni svolto dall’associazione “Federsanità Anci Fvg”. Per il presidente Pino Napoli la decisione del Consiglio è apparsa “incomprensibile e inaspettata, penso ci dovrà essere un chiarimento con gli amministratori. Fino al 31/12/2023 siamo formalmente associati”. E’ la prima volta in regione che alla Federsanità Anci viene revocato il mandato. Tutte e 23 le aziende del Friuli VG sono associate, a parte Venzone che rappresenta un caso a se stante vista la situazione che si era venuta a creare nel Cda precedente all’elezione del sindaco Pascolo. A onor del vero, il presidente Pino Napoli intrattiene buoni rapporti con la direttrice Annalisa Faggionato e a breve verrà riattivata la prtnership. Tornando a Spilimbergo c’è il sospetto che vi sia una regia che guida l’Asp da oltre il Tagliamento. “La decisione di recedere – osserva il presidente Napoli – è improvvisa e incomprensibile visto che non c’è mai stato un confronto con il Cda”. Inevitabile pensare che nel pordenonese vi sia un’intensa attività attorno al settore delle aziende di servizi alla persona.