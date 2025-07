ScoccimarroJaguarro Exxx…Polzive!!! Chi vuole rallentare la crescita della Regione? Anche in Friuli c’è un porto delle nebbie. L’assessore regionale fa partire un siluro atomico sull’inchiesta che coinvolge Gurrieri. Sospetti e coincidenze: “La diffusione di questa notizia arriva a sole 48 ore dalla prevista nomina governativa alla presidenza dell’autorità portuale…”

La notizia dell’inchiesta della Procura di Trieste contro Antonio Gurrieri, indagato per riciclaggio di denaro, ha scosso l’intero pianeta politico regionale. Sul caso interviene l’assessore all’ambiente di Fratelli d’Italia, Fabio Scoccimarro che in rete rileva: «Come tutti quelli che lo conoscono e lo stimano, in particolare gli operatori e le categorie del Porto di Trieste, sono rimasto sconcertato dalle notizie sulle indagini che coinvolgerebbero Antonio Gurrieri. Da figlio e fratello di servitori dello Stato, ripongo piena fiducia nell’operato della Magistratura, alla quale auspico di fare piena chiarezza in tempi rapidissimi, per il bene del nostro porto e dell’intera economia regionale. Avrei potuto tacere – afferma l’assessore – poiché la mia carica non ha competenze dirette sulla vicenda, ma mi hanno insegnato a fare ciò che è giusto, non ciò che conviene. Convinto della sua estraneità ai fatti, ritengo che questo non debba in alcun modo rallentare le prospettive di crescita e cambiamento che il Porto di Trieste e tutto il suo indotto stanno attraversando in un momento geopolitico estremamente complesso. Non posso però ignorare – ribadisce Scoccimarro – una coincidenza singolare: la diffusione di questa notizia arriva a sole 48 ore dalla prevista nomina governativa alla Presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale, la carica tecnico-politica più alta e strategica della Regione. “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” diceva un famoso politico…». Chi vuole rallentare le prospettive di crescita del porto di Trieste?