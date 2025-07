CentroDestraSuLaTesta Exxx…Polzive!!! Chi decide le candidature nelle regioni del Nord? Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Vertice stasera in capitale. Il Veneto ai Benito Remix? Zaia sempre più in orbita ministeriale all’agricoltura. Il Friuli piccino non pervenuto al tavolo. Il pensiero stupendo di Giorgia: Silurare Salvini, al suo posto Zaia.

Scenari che vengono riportati dalle agenzie e dai quotidiani. E’ previsto per oggi uno dei tanti vertici del centrodestra convocati per dirimere la matassa candidature alle prossime regionali (Toscana, Campania, Valle d’Aosta, Puglia) con un occhio particolare su Veneto e Marche. Al tavolo Fratelli d’Italia farà valere il patrimonio. Se i meloniani in Veneto sono il primo partito (37,5% alle ultime europee) perché non dovrebbero avere il via libera a una candidatura nella regione guidata dalla Lega? Ma c’è una novità. Rappresentata dalla presenza del ministro Piantedosi che potrebbe essere candidato in Campania (quota Lega) per consentire il passaggio del ministro Lollobrigida al suo dicastero. Questo scambio tornerebbe utile per una soluzione su Zaia. Salvini non vede l’ora di riportare il presidente del Veneto a guidare il ministero dell’agricoltura liberando la casella della regione in favore di Fratelli d’Italia col candidato Speranzon. E il Friuli? Due bocconi in un colpo solo (Veneto e Friuli) ai meloniani sono un’esagerazione, pertanto se sul Veneto dovessero trovare l’accordo con il molteplice scambio Piantedosi (in Campania), Speranzon (candidato), Zaia e Lollobrigida…, in Friuli, a meno di decisioni romane, la blindatura della Lega sarebbe assicurata con Fedriga verso il terzo mandato. Decidono Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Ma c’è un altro retroscena che ribalta la scena all’interno del centrodestra e della Lega. A proposito del segretissimo incontro fra Salvini e Meloni. Qual’era il tema? Rimbalzi dalla capitale restituiscono chiavi di lettura clamorose: Giorgia Meloni ha provato a convincere Zaia ad impegnarsi in Veneto con una sua lista, ma appoggiando il candidato del centrodestra, che deve essere ancora individuato. Sarà di Fratelli d’Italia? Ma la vera “perlina” riguarda la Lega. La premier ha fatto capire a Salvini che Zaia è il miglior leader possibile della Lega al posto del tanto scomodo Salvini. Ma la premier non ha fatto i conti con la popolarità del segretario, ora in salita, dopo il caso “Open arms”.