Da colonia dell’impero a isola del degrado. L’immagine è eloquente: si vedono due persone, non due gavanelli, che ci danno dentro come tori in via Manzoni, che sarebbe la via principale di accesso all’isola. Ne dà notizia il consigliere comunale di Forza Italia Renato Bonaldo che rimarca la situazione porcellosca che sta coprendo l’isola. Non ci sono controlli e il degrado attira l’intimità, pertanto se una coppia, sulla strada del ritorno, venisse travolta dall’estasi amorosa e la mente perdesse il senso della ragione, la soluzione potrebbe essere “la sveltina vigliacca”, consumata in qualsiasi anfratto della Laguna. Ogni angolo si trasforma in sfogatoio di emergenza. Sull’isola tutto è permesso. A Grado, nel pieno centro di una città turistica, non ci sono controlli. E il consigliere Bonaldo scrive al sindaco: “Caro Giuseppe (Corbatto) per favore dimettiti e ritorna a fare il dirigente. Credo che abbiate già dimostrato tu e la tua giunta già abbastanza”.