BusiDiAsugi Exxx…Polzive!!! Confermata la disparità di risorse fra l’area Isontina sempre più penalizzata rispetto a quella di Trieste dove abbondano servizi, ambulatori, mezzi e personale. Da che parte sta la politica? L’assessore Callari e Diego Bernardis (LP), ignorano. Chi li voterà?

Recentemente le parti sociali hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, motivato dal gravissimo e ancora irrisolto problema della sperequazione delle risorse fra le due aree, triestina e giuliana, cronicamente impressionante. E la politica? da che parte sta? La conferma della sbilanciatura giunge dai numeri. L’analisi è impressionante. L’isontino produce di più con la metà del personale. Nell’area giuliana sono impiegati 1.600 infermieri e solo 780 in quella isontina che ha un perimetro più vasto (138.600 abitanti in Area Isontina più 10.000 non residente soprattutto nell’area monfalconese con le sue particolarità, contro 228.000 a Trieste). Il rapporto infermieri/abitanti: 5,6 per mille area isontina, contro 7,2 per mille a Trieste (media nazionale: 6/1000). Amministrativi: appena 92 unità tra categorie C e D nell’area isontina, contro 349 nell’area giuliana. Dirigenti amministrativi 22 area giuliana, 2 nell’area isontina. A detta della stessa direzione tecnica, “Nell’Isontino si produce di più con molte meno persone”. E mancano all’appello almeno 15 infermieri negli ambulatori e 10 nelle aree mediche. Un disastro. Pur di fronte a questi numeri la politica non si interroga e cerca di baloccarsi dietro a comunicati “neutrali” per evitare casini a Fedriga o inimicarsi coloro che stileranno le liste per le prossime regionali. Per dire: l’assessore Callari, eletto nell’area isontina, mette la testa sotto la sabbia: “I problemi ci sono come in tutti gli ambiti, ma verranno risolti…”. In realtà sono mesi che la situazione è sull’orlo del collasso. Sulla stessa linea il consigliere regionale della Lista del Presidente Diego Bernardis che invita al dialogo: “Auspico si trovi una soluzione…”. E tutto finisce lì. Enrico Bullian de “Il Patto per l’Autonomia” chiede invece che “venga fatta chiarezza prima possibile”. Diego Moretti: ” Non è una sorpresa è quanto stiamo dicendo da anni e il fenomeno si è aggravato da quando l’azienda isontina è stata incorporata a quella giuliana”. Questo conferma che gli utenti dell’area isontina sono completamente abbandonati dai rappresentanti eletti nel territorio. Costretti a convivere con una realtà insostenibile.