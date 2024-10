SclevaNonCleva Exxx…Polzive!!! Elezioni per il nuovo direttivo dell’Ordine degli infermieri. Sconfitto il pluricurriculato Cleva dell’unica struttura di emergenza di Trieste rimasta in piedi in Friuli.

Valentini nuovo Presidente dell’Ordine Infermieri di Trieste. Manuel Cleva nettamente sconfitto. Si sono svolte nel fine settimana scorso le elezioni per il nuovo direttivo dell’Ordine degli Infermieri di Trieste, ed oggi il Direttivo ha definito le cariche dove Valentini diventa il nuovo Presidente, dipendente in Direzione di ASUGI ed ha già esperienza nell’OPI. La lista da lui guidata ha sconfitto sonoramente la lista di Manuel Cleva. Grande sorpresa nell’ambiente sanitario per via della bocciatura di colui che rappresenta la “conca triestina” del personale in abbondanza ancora aggrappato all’unica struttura di emergenza del 118 di Trieste rimasta attiva in tutta la regione. Come si scriveva ieri su queste pagine: La carenza di personale alla Sores di Palmanova è drammatica. Eppure il fenomeno Cleva, l’uomo del 118 con il curriculum e la firma da Guinnes dei primati, millanta incredibili attività e c’è da chiedersi come avrebbe fatto a seguire un ente così importante, al netto di assenze e defezioni che colleziona durante i corsi o nelle società a cui aderisce. In città si rumoreggia: lo sconfitto è un formidabile doppiolavorista, sempre a caccia di incarichi e, fatti due conti, dovrà tenere a freno le ambizioni dell”uomo del 118 con il curriculum e la firma da Guinnes mondiale. Il bocciato millanta incredibili attività e c’è da chiedersi come è stato bocciato e come avrebbe fatto a seguire un ente così importante, al netto di assenze e defezioni che colleziona durante i corsi o nelle società a cui aderisce. Va da sé che il leader della “conca triestina” è sempre a caccia di incarichi e denaro, non potrà allungare la sua chilometrica firma e dovrà tenere a bada le sue ambizioni. Serpeggiano le domande in corsia: Come mai a Trieste è ancora attiva una centrale di emergenza 118? cos’ha di così attraente il Golfo rispetto a Palmanova dove la “Sores” (vedi leopost) accusa carenze di personale e invece c’è qualcuno che auspicherebbe l’apertura di una seconda centrale che sta a dimostrare che il personale è in esubero? Perché non si chiude il superfluo 118 di Trieste e si migliora la Sores di Palmanova? Perché nessuno vuole trasferisi nel cuore del Friuli? La risposta dovrebbe darla Cleva, rimasto incenerito alle ultime elezioni dell’Ordine Infermieri.