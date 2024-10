ItaliaIsraele Exxx…Polzive!!! La partita della discordia diventa terreno di scontro fra industriali. Bini e Fedriga lisciano il pelo ad Agrusti e mettono all’angolo i friulani sull’incontro con le start up di Israele organizzato dai pordenonesi prima della partita.

Con un blitz rapidissimo e tempestivo il presidente di Confindustria Alto Adriatico e vice presidente vicario della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Michelangelo Agrusti, ha messo nel sacco gli industriali friulani. Il vice ha promosso un incontro, patrocinato dall’ambasciata israeliana, con alcune start up locali impegnate nel campo della tecnologia e dell’innovazione. La data è quella del 14 ottobre, giorno della partita e la sede dell’incontro quella della Camera di Commercio di Udine. Nell’elenco dei relatori non appare nessun friulano. Ufficialmente perché Confindustria Udine aveva chiesto di rinviare l’incontro ad altra data per non dare troppo peso “politico” all’incontro. Friulani presi in contropiede cui non è rimasto altro che rifiutare qualsiasi invito. Ci saranno invece Fedriga e Bini che, pur di non irritare il patron e ignorare le ragioni dei friulani, parteciperanno alla kermesse italo-israeliana. Per Soramel, esponente di Fratelli d’Italia di Udine, «G

li industriali della Regione organizzano presso la CCIAA di Udine un evento per gli industriali, ma gli industriali di Udine non toccano palla.

Chiaro chi è stato il kingmaker (e il suo alleato) dell’operazione per far capire all’altro kingmaker chi comanda e/o chi conta poco o nulla». Il friulano Bini e il triestino Fedriga lo hanno già fatto capire. Friulani che non contano nulla.