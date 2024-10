CartaStraccia Exxx..Polzive!!! Estate da dimenticare per i quotidiani del Nordest. Lento e progressivo declino delle vendite. I formati digitali salvano le vendite.

Gli analisti di “Accertamenti Diffusone Stampa” (ADS) hanno pubblicato i corrispettivi di vendite dei quotidiani in forma cartacea e digitale del mese di agosto 2024. Piena estate. E per i giornali del gruppo Nord Est Multimedia (Nem) che ha rilevato da Gedi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, Il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia e La Tribuna di Treviso, è una stagione da dimenticare. Rispetto al mese di luglio, le vendite individuali cartacee registrano dei cali molto importanti. Il Mattino di Padova passa da 9.095 copie di giugno a 8.700 di agosto; Il Piccolo di Trieste da 9.429 di giugno a 9.000 di agosto; Messaggero Veneto da 21.791 a 21.300. Non vanno meglio le cose se nel computo delle vendite si considerano anche le copie digitali. Il Mattino di Padova totalizzava, nel mese di giugno, 10.580 copie digitali+cartacee. Nel mese di agosto scende a 10.200; Il Piccolo si mantiene in quota: da 13.000 di giugno a 12.700 di agosto. Messaggero Veneto scende da 26.000 di giugno a 25.300 di agosto. In quanto agli altri quotidiani del nordest e nazionali Il Gazzettino edizione cartacea scivola da 26.828 di giugno a 26.500 di agosto. Cartaceo+digitale: 42.570 giugno, 42.400 luglio e 42.200 di agosto.. Piccolo rialzo per Corriere delle Alpi, cartaceo: 3.148 giugno, 3.174 luglio; 3.300 agosto. Cartaceo+digitale: 4.100 in agosto. Corriere della Sera da 122.000 copie cartacee del mese di giugno è passato a 123.210 del mese di luglio e agosto. Cartacee+digitali: 232.149 di giugno; 232.466 di luglio e 228.000 agosto. Il Tempo del direttore Tommaso Cerno invariato per la sola zona di Roma dove vende 7.400 copie cartacee e 9.700 più il digitale. Resta impressionante il calo delle vendite dei quotidiani in generale anno su anno. In alcuni casi si supera anche il 20%