BurrascaGedi Exxx…Polzive!!! Cessione dell’Espresso. Sciopero di 24 ore a Repubblica. Il giornale non sarà in edicola. I giornalisti: oggi è toccato all’Espresso, domani? Incertezza sul futuro dei quotidiani locali.

Oggi il quotidiano Repubblica non sarà in edicola. Niente giornale e sito fermo. Soprattutto, un pacchetto di altri giorni di sciopero se non viene garantito al giornalista, che non vuole andare sotto il presidente della Salernitana Danilo Iervolino (neo acquirente della testata “L’Espresso”), di poter restare nel gruppo Gedi. C’è preoccupazione anche nelle redazioni dei quotidiani locali giacché il comunicato del Cdr di Repubblica sottolinea la strategia dell’editore (Gedi): “Riorganizzazione basata prevalentemente su tagli, ridimensionamento, cessioni di testate, accorpamenti di rami d’azienda e uscite incentivate del personale”. Missure che potrebbero confermare le voci sempre più insistenti di un interesse del gruppo Danieli per il Messaggero Veneto. Il comunicato prosegue: “La cessione dell’Espresso, che fino a 48 ore prima era stata negata, è un atto grave che mette a repentaglio il futuro di tutto il gruppo Gedi. Cedere la testata capostipite di Repubblica, patrimonio del giornalismo italiano, segnala una grave mancanza di fiducia sullo sviluppo a lungo termine.