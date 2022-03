PasianoBaccano Exxx…Polzive!!! Fallisce il blitz sull’elezione del revisore dei conti: Bocciato il collezionista d’incarichi Giorgio Siciliani proposto dal leghista Tosolini.

Il consigliere regionale e comunale della Lega Lorenzo Tosolini voleva imporre il suo amico Giorgio Siciliani come revisore dei conti del comune di Pasian di Prato. Siciliani, negli ambienti leghisti, è conosciuto come il cacciatore d’incarichi. Il marito dell’assessora comunale di Udine Laudicina, voleva tentare il blitz anche a Pasian di Prato; è stato bloccato dal sindaco Pozzo che ha imposto l’uscente Silvia Contardo (querelante Leopost) risultata eletta con 10 voti e 3 astenuti. A causa delle trattative fra i due, i lavori del consiglio sono iniziati con oltre un’ora di ritardo. Impaccio fra i consiglieri e fra coloro che erano collegati in videoconferenza che non hanno potuto votare e seguire le fasi dello spoglio. Nel corso dei lavori, l’assemblea ha votato, all’unanimità, una mozione emendata sull‘Ucraina. Tornando al caso del revisore dei conti, nel 2014, il “Piccolo” di Trieste narrava con questi particolari l’ossessione per gli incarichi di Giorgio Siciliani:

“Alla vigilia del congresso provinciale della Lega Nord di Udine, ecco il tam-tam su Giorgio Siciliani. «Il collezionista di incarichi», o anche «il piccolo Mastrapasqua», come ironizza la base padana che non digerisce. Siciliani, componente del consiglio della Lega Nord Fvg, è un dottore commercialista con studio a Udine. Il professionista udinese risulta in carico, e fino al 2015, alla Provincia di Udine (a guida Lega) come revisore dei conti. Lo stesso ruolo rivestito, e fino al 2016, nella Palmè srl, partecipata della Exe, a sua volta partecipata dalla Provincia. Siciliani riesce però a rivedere i conti anche dei bilanci dei Comuni di Mortegliano e Camino al Tagliamento, ma ci sono stati anche Savogna, Mereto di Tomba, Pagnacco e San Daniele. Nulla di troppo sorprendente dato che nel curriculum più aggiornato Siciliani snocciola esperienze in società di capitali ed enti pubblici, Ass ed enti locali, pure una consulenza tecnica per il Tribunale di Udine (dal 1995). Mentre, ancora più preciso, nel 2010 indicava 6 presenze in collegi sindacali di Comuni e altrettante in enti e società pubbliche. Oltre che, in precedenza, incarichi da revisore a Turismo Fvg, all’Agenzia regionale della Sanità, da presidente del collegio dell’Ospedale di Udine, da consulente dell’Arpa, da liquidatore dell’Orchestra sinfonica Fvg. E ancora all’Ersa, all’Ato Centrale Friuli e al Campp (Consorzio per l’assistenza medica psico-pedagogica). A completare l’elenco ci pensa pure la moglie Francesca Laudicina (i due lavorano in studio associato), consigliere comunale a Udine dal 1998 al 2003, 52 voti nella lista padana alle comunali 2013, docente di economia aziendale all’istituto tecnico Stringher (curioso incontro di leghisti: vi lavorano anche Maurizio Franz e Lorenzo Tosolini, mentre Pietro Fontanini è in aspettativa – ora in pensione). Nel curriculum di Laudicina, si scopre che è stata revisore dei conti tra l’altro, del Consorzio di Bonifica Bassa friulana e del Centro servizi condivisi. Oggi Laudicina è assessore al comune di Udine.