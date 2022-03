GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Nelle mani di psicopatici. Zelenskyy: Voglio uccidere ognistronzo che spara ai civili. La farò pagare anche all’Occidente.

l presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha promesso di “uccidere ogni stronzo” che spara ai civili, avvertendo che la farà pagare anche all’Occidente se non sarà in grado di fermare “la bestia” Vladimir Putin.

Il suo ruvido discorso lo ha fatto mentre giravano in rete le immagini strazianti che mostravano vittime innocenti colpite dai russi, inclusi i membri di una famiglia ammazzati sul ciglio della strada a Irpin, vicino a Kiev.

L’ex comico 44enne, che sta rapidamente ottenendo lo status di eroe in tempo di guerra, ha avvertito il mondo che Putin non si fermerà con l’Ucraina. Lo ha detto mentre la guerra va avanti con i civili che subiscono bombardamenti e lanci di razzi di una ferocia inaudita. La Russia continua la sua lenta, stridente e costosa avanzata verso Kiev – perdendo finora 11.000 soldati, secondo gli ucraini – nel mezzo dei colloqui di pace in corso.