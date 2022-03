CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Buja nasce l’enclave friulana del Centrodestra: Decidiamo noi, no visitors. Si restringe a 3 nomi la rosa dei papabili. Trattative serrate a Tolmezzo.

Il primo veto a livello regionale nella corsa per le comunali lo impone Fratelli d’Italia (1,9%). La coordinatrice del comune di Buja, Simona Piccoli presidente del circolo di Buja (9 voti alle ultime elezioni), non concede il nulla osta sull’eventualità di Giovanni Calligaro candidato sindaco. Lo ha ribadito ieri sera durante la riunione convocata al “Miami” dal sindaco Stefano Bergagna. Una decisione che rivela due scenari: appoggio a Moreno Briante (neo iscritto a Fratelli d’Italia) come vice sindaco e spirito autoctono nelle decisioni del centrodestra nel capoluogo collinare: No visitors, no intermediazioni, no timbri di politici in transito. Purtuttavia, durante il vertice sono emersi i primi nomi sui quali la coalizione potrebbe calare sul tavolo delle candidature. E sono quelli del leghista Alberto Guerra e dei due civici, Marco Zontone e Giovanni Calligaro. Elena Lizzi, europarlamentare e segretaria provinciale della Lega non ha rivendicato candidature (per disorientare…) ma ha espresso il suo sostegno all’assessore uscente Alberto Guerra. In ogni caso i partecipanti hanno rinviato la decisione definitiva a quando sarà resa nota la data delle elezioni. Quindi tutto ancora in alto mare, ma con un punto fermo: il nome del candidato uscirà dal tavolo autonomista bujese senza interferenze esterne. Se a Buja le riunioni procedono con lo spirito collegiale instaurato dall’uscente Bergagna, non altrettanto si può dire per Tolmezzo. Anche oggi (giornata di mercato) gli incontri hanno registrato un’accelerazione molto violenta (Si sono visti Cacitti e Vicentini).

Il blocco che si distingue dai cospiratori che hanno fatto cadere Brollo, sei riconducibili a un’area di centrodestra e sei a quella di sinistra, si sta muovendo con discreta rapidità e punta a costruire un rinnovato telaio centrista che vede esponenti molto vicini al sindaco uscente come attivisti del primo progetto centrista regionale spurgato dalle scorie delle segreterie di partito e dall’asse dei sobillatori Tondo-Bubisutti-Moretti (Pd). Le batterie sono al lavoro.